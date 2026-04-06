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Rinnovo del contratto integrativo, presidio alla Cassa di Risparmio di Volterra

Domani (7 aprile) sciopero con manifestazione davanti alla sede centrale indetto da Fisac Cgil, Fabi, First Cisl e Uilca

Economia
REDAZIONE
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La Cassa di Risparmio di Volterra (foto sito internet)
Meno di 1 ' di lettura

VOLTERRA – Le lavoratrici e i lavoratori della Cassa di Risparmio di Volterra, insieme alle organizzazioni sindacali Fisac Cgil, Fabi, First Cisl e Uilca, promuovono un presidio pubblico a Volterra in occasione dello sciopero indetto per il rinnovo del contratto integrativo aziendale.

Appuntamento martedì (7 aprile) dalle 10 alle 13 in Piazza dei Priori a Volterra.

“L’iniziativa – dicono i sindacati – nasce dopo il fallimento del tentativo di conciliazione e di fronte alla totale chiusura dell’azienda, che ha rifiutato ogni proposta di confronto sul rinnovo del contratto integrativo, limitandosi a proporre una semplice proroga dell’esistente senza affrontare le richieste delle lavoratrici e dei lavoratori. I sindacati denunciano l’assenza di un vero negoziato, il mancato riconoscimento della piattaforma votata dal personale e un atteggiamento aziendale che svuota le relazioni sindacali, imponendo decisioni unilaterali”.

© Riproduzione riservata

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