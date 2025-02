Consigliere comunale a Ponsacco: “Facciamo un postribolo in centro pur di portare gente”

La proposta istituzionale di Massimo Baldacci, 75 anni, eletto in maggioranza centrodestra, arriva anche a 'La zanzara', Radio 24, programma condotto da Cruciani e Parenzo. Baldacci: "Di putt... ce ne sono tante dappertutto. Tenerle per la strada non credo sia civiltà". Elena Meini, Lega: "Offesa per tutte le donne. Chieda scusa"