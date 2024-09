Ancora un successo per il Pisa: Piccinini e Tramoni affondano il Brescia

Getting your Trinity Audio player ready...

Pisa – Brescia 2-1PISA (3-4-2-1)

. Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti G. (76′ Calabresi); Piccinini, Marin, Abildgaard (46′ Hojholt), Beruatto (62′ Angori); Moreo (69′ Mlakar), Tramoni; Bonfanti N. (62′ Lind). A disposizione. Nicolas, Loria, Touré, Rus, Arena, Leoncini, Jevsenak. Allenatore Inzaghi

BRESCIA (3-5-2). Lezzerini; Jallow, Adorni, Papetti (89′ Fogliata); Dickmann, Bisoli, Verreth, Besaggio (85′ Bjarnason), Corrado (85′ Nuamah); Bertagnoli (46′ Borrelli), Moncini (68′ Bianchi). A disposizione. Andrenacci, Paghera, Calvani, Buhagiar, Muca. Allenatore Maran

ARBITRO: Fourneau di Roma 1 (Ricci-Catallo)

RETI: 2′ Piccinini, 48′ Moncini, 78′ Tramoni

NOTE: Ammoniti Abildgaard, Bisoli, Borrelli, Adorni. Spettatori 8434. Recupero 1′ pt, 7′ st

PISA – Questo Pisa non si ferma. All’Arena di Garibaldi arriva ancora una vittoria contro un Brescia mai domo fino al termine.

Pronti via e il Pisa passa in vantaggio: cross di Moreo e Piccinini di testa batte Lezzerini per il vantaggio. La reazione delle rondinelle è abbastanza timida, le occasioni migliori sono sempre dei nerazzurri in particolare con Nicholas Bonfanti, Beruatti e Piccini che non trovano lo specchio della porta o trovano l’opposizione del portiere Lezzerini.

A inizio ripresa è Moncini a trovare il pari su preciso assist di Verreth. Ma il Pisa di Inzaghi, specie davanti al proprio pubblico (anche stavolta più di 8mila gli spettatori), non si accontenta e macina gioco fino al gol della vittoria realizzato da Tramoni imbeccato da Piccini.

Ad andare più vicini al gol nel finale sono sempre i nerazzurri che mantengono momentaneamente la vetta della classifica.