Dan Hoole (Lidl Trek) vince la crono Lucca-Pisa, la classifica generale si accorcia

PISA – Daan Hoole della Lidl Trek conquista la Lucca–Pisa, firmando la sua prima vittoria in un grande Giro.

Il campione nazionale olandese ha costruito il successo nella seconda parte di gara, fermando il cronometro in 32’30” e precedendo di 7″ Joshua Tarling – vincitore della prova di Tirana e in testa al primo intertempo – e di 10″ Ethan Hayter. La pioggia ha complicato la prova per i big della classifica generale, impedendo una sfida diretta per la vittoria di tappa. Il podio della generale – Del Toro, Ayuso e Tiberi – rimane invariato, ma con distacchi ridotti: il messicano della UAE Team Emirates XRG ha perso 29″ da Tiberi, 48″ da Ayuso e 1’07” da Roglič, conservando la maglia rosa per soli 25″ sul connazionale e compagno di squadra. In evidenza le rimonte di Simon Yates, ora quarto a 1’03”, e di Primož Roglič, che risale al quinto posto a 1’18”. Più in difficoltà invece Giulio Ciccone (2’07”), Richard Carapaz (2’10”) ed Egan Bernal, che ha accusato un ritardo di 2’58” da Hoole ed è uscito dalla top 10 della generale.

Il vincitore di tappa Daan Hoole ha dichiarato in conferenza stampa: “Sono felice di aver vinto a Pisa. E’ un posto che mi piace tanto, dove ero già stato in passato. La vittoria è inattesa, nonostante i miglioramenti negli ultimi anni. Sapevo che avrebbe piovuto, ma ero più concentrato sulla cronometro. Pensavo che ci fossero altri favoriti, come Tarling o Roglič, però ho dato il massimo, soprattutto nella seconda parte. Sono felice ed orgoglioso, in tanti mi hanno sostenuto, dicendomi di credere in me stesso. Questa vittoria è anche per loro”.

La Maglia Rosa Isaac Del Toro ha detto: “È stata una buona giornata, ho evitato di prendere troppi rischi nelle curve che avrebbero potuto compromettere il mio Giro. La corsa si sta svolgendo alla perfezione per il team, siamo in tanti nelle prime posizioni e starà ai nostri DS decidere la strategia per i prossimi giorni. Vorrei poter vincere il Giro, ma dovrò avere delle gambe eccezionali, un po’ come a Siena. Non è un problema svegliarmi con la Maglia Rosa, faccio molta più fatica ad addormentarmi”.

“È stata una bellissima giornata di sport e una festa per tutta la città”, è il commento del sindaco di Pisa Michele Conti al termine della tappa cronometro Lucca-Pisa, che si è conclusa in piazza del Duomo. “Abbiamo voluto riportare a Pisa dopo 45 anni un evento sportivo internazionale – continua il sindaco – consapevoli che il Giro d’Italia poteva offrire alla città la visibilità che merita. Grazie a coloro che si sono impegnati per rendere tutto questo possibile”.

“Pisa vestita di rosa è ancora più bella. Assistere all’arrivo dei corridori qui in piazza dei Miracoli è uno spettacolo magnifico, che tocca il cuore. Questo è lo sport della gente, delle strade e dei borghi che unisce la bellezza dei territori e parla a tutto il mondo. Da qui, con l’affetto e l’orgoglio di tantissimi tifosi, voglio lanciare un messaggio chiaro: investire nello sport è il modo migliore per costruire futuro e opportunità”. Così il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo.

“Sono convinto che lo sport system sia un settore essenziale per lo sviluppo del sistema economico regionale e nazionale. Come Toscana abbiamo investito tanto sull’impiantistica e continuiamo a sostenere il settore perché lo sport è socialità, condivisione e salute. È dimostrato che permette al sistema economico di risparmiare: se si è in salute i costi sanitari diminuiscono e anche l’impatto sociale su categorie a rischio o in difficoltà si riduce – continua il presidente che aggiunge – Questa decima tappa del Giro deve essere uno stimolo a promuovere iniziative simili che fanno crescere i territori e aumentano la conoscenza delle nostre bellezze storiche ed artistiche nel mondo”.

Domani si corre ancora in Toscana: partenza da Viareggio direzione Castenuovo ne’ Monti passando per la Valle del Serchio, con salite importanti.