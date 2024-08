Debutto ufficiale a Frosinone in Coppa Italia per il Pisa

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Anche il Pisa di Pippo Inzaghi è pronto a partire con il primo appuntamento ufficiale della stagione, la Coppa Italia.

Alle 18 del 12 agosto è in programma la trasferta con il Frosinone, retrocesso dopo la scorsa stagione dalla serie A.

Un test subito probante per i nerazzurri che il tecnico descrive così: “Ci teniamo a far bene, ad onorare al meglio la Coppa Italia, una competizione che ti può regalare emozioni e palcoscenici importanti. Affrontiamo una squadra forte, retrocessa lo scorso anno immeritatamente e quest’anno sicura protagonista del campionato di B; sarà dunque un bel test per noi, ma siamo pronti per dare battaglia. Scelte? Devo ragionare su Bonfanti e Angori che sono appena arrivati; per il resto avrò tutti a disposizione, a parte, purtroppo, Esteves”.

La squadra nerazzurra ha effettuato la tradizionale rifinitura pregara sui campi del Centro sportiv di San Piero a Grado; al termine della seduta il tecnico Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei convocati che sono Angori, Caracciolo, Canestrelli, Marin, Mlakar, Bonfanti, Vignato, Tramoni, Livieri, Tourè, Rus, Beruatto, Loria, Trdan, Raychev, Arena, Moreo, Calabresi, Piccinini, Semper, Jevsenak, Bonfanti, Primasso.

C’è inoltre un nuovo innesto nella famiglia nerazzurra: è il centrocampista classe 2004 Mattia Leoncini. È cresciuto nei settori giovanili di Prato e Spezia prima di debuttare tra i professionisti con la maglia del Rimini; con i romagnoli ha messo a referto 19 presenze nel campionato di serie C appena concluso.