Dopo 45 anni il Pisa vince a Palermo e continua la marcia verso la serie A

Getting your Trinity Audio player ready...

Palermo – Pisa 1-2PALERMO (3-5-2)

. Desplanches; Magnani (82′ Baniya), Nikolaou, Ceccaroni; Diakitè (76′ Pierozzi), Segre, Ranocchia, Verre (76′ Di Francesco), Lund (87′ Henry); Brunori, Le Douaron. A disposizione. Sirigu, Curtrona, Gomes, Vasic, Buttaro, Blin. Allenatore Dionisi

PISA (3-4-2-1). Semper; Rus (87′ Calabresi), Caracciolo, Canestrelli; Touré (74′ Sernicola), Abildgaard, Hojholt, Angori; Meister (67′ Piccinini), Moreo; Lind (87′ Arena). A disposizione. Nicolas, Loria, Vignato, Sussi, Solbakken, Morutan, Bonfanti. Allenatore Inzaghi

ARBITRO: Bonacina di Bergamo (Rossi-Cipriani)

RETI: 13′ rig. Rus, 26′ Lind, 60′ Brunori

NOTE: Caracciolo, Brunori, Meister, Touré

PALERMO – Il Pisa mette un altro tassello nella marcia della serie A. Lo fa vincendo dopo 45 anni sul terreno di gioco del Palermo.

Artefice involontario dei tre punti è il portiere rosanero Desplanches, nazionale under 21, che, con il Pisa già in vantaggio di un gol per il calcio di rigore di Rus che sfrutta il fallo di mano di Ranocchia in area cincischia su un pallone, lo perde e lascia campo a Lind per lo 0-2.

Il Pisa può fare la partita che preferisce sfruttando la sua difesa sempre attenta. Il match si riapre, almeno sul piano del punteggio, con la rete di Brunori, ma poi praticamente non rischia nulla fino alla fine della partita.