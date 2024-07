È ufficiale: Filippo Inzaghi è il nuovo allenatore del Pisa

Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Da ieri è ufficiale, il nuovo allenatore del Pisa è l’ex bomber di serie A e della nazionale Filippo Inzaghi.

La carriera da mister prosegue dalla serie B dopo le esperienze con le giovanili del Milan, dove ha iniziato subito dopo aver appeso le scarpette al chiodo in rossonero con 202 presenze e 73 gol (ha vinto il Torneo di Viareggio). Inzaghi ha poi guidato per due stagioni il Venezia con una promozione in serie B e la vittoria della Coppa Italia di Lega Pro, quindi il Bologna (esonerato per far posto a Mihajlovic), Benevento con la promozione in serie A, Brescia, Reggina e, nella scorsa stagione, senza alcuna fortuna, una Salernitana mai all’altezza della massima serie.

Ben più ricco il suo palmares da calciatore, fatto di tre scudetti (uno con la Juve e due con il Milan, tre supercoppe italiane, una Coppa Italia, due Champions League con il Milan, due Coppa Uefa, sempre con i rossoneri e una coppa del mondo per club. In nazionale ha vinto un europeo under 21 e, soprattutto, il mondiale di Germania 2006.

Già deciso lo staff che affiancherà Inzaghi nella nuova avventura. Con lui ci saranno Maurizio D’Angelo (allenatore in seconda), Luca Alimonta e Daniele Cominotti (preparatori atletici) e Simone Baggio (collaboratore tecnico)