CASCINA – Filippo Macchi argento bis: “Grazie a tutti. Mille emozioni”.

Filippo Macchi argento bis. Dopo l’argento olimpico nel singolare, Filippo Macchi, 22 anni, atleta di Navacchio, Cascina, provincia di Pisa, nato a Pontedera, è vicecampione olimpico a Parigi anche a squadre nel fioretto.

Filippo Macchi ha conquistato l’argento alle Olimpiadi di Parigi con Tommaso Marini, Guillaume Bianchi e Alessio Foconi. Oro al Giappone con il punteggio 45-36 nella finale con l’Italia guidata dal ct Cerioni.

Filippo Macchi: “Siamo vicecampioni olimpici e non potevo chiedere di meglio se non esserlo con voi. Abbiamo portato qualcosa che mancava all’Italia da 12 lunghissimi anni. Ho mille emozioni da buttarr giù e un milione di persone da menzionare in quanto hanno fatto parte di questo magnifico viaggio”.

L’applauso della Toscana con Eugenio Giani, presidente Regione: Non vediamo l’ora di riabbracciare il nostro campione orgoglio toscano con le sue due medaglie Filippo Macchi”

Nel match valido per l’oro gli azzurri hanno lottato fino alla fine, poi hanno ceduto al Giappone squadra numero 1 del mondo con il punteggio di 45-36 conquistando una grande medaglia d’argento, che per il team di Stefano Cerioni segna la chiusura di un triennio di altissimo livello.

È la 135esima medaglia azzurra ai Giochi Olimpici, la quinta di Parigi 2024 che per l’Italia si chiude con un oro, tre argenti e un bronzo.

E i tre argenti parlano toscano: due li ha conquistati Filippo Macchi. Vicecampionessa olimpica a squadre la senese Alice Volpi.