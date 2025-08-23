24.9 C
Firenze
domenica 24 Agosto 2025
Pisa, Gilardino carica la squadra: “I tifosi saranno indispensabili”

A Bergamo i nerazzurri affrontano la prima sfida in serie A dopo 34 anni: il tecnico punta su concentrazione e mentalità vincente, In porta c'è Semper

Sport
DAVIDE CARUSO
DAVIDE CARUSO
Gilardino
Foto di: Youtube / Pisa Sporting Club
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

PISA – Dall’Hotel Continental, sede temporanea delle conferenze stampa in attesa dell’agibilità dell’Arena Garibaldi, Alberto Gilardino ha introdotto la sfida di domani contro l’Atalanta.

“Abbiamo avuto una settimana di lavoro ottima. I ragazzi mostrano determinazione, spirito e umiltà. La prima partita dopo 34 anni in Serie A si vive come una responsabilità, ma va affrontata con entusiasmo. Chilometro dopo chilometro dobbiamo pensare all’obiettivo finale. Non conta solo la prima gara. Mancheranno Lusuardi, Esteves e Vural, oltre a Lind fermato da un attacco influenzale. Gli altri sono tutti disponibili”.

“L’Atalanta – ha proseguito – ha cambiato guida tecnica, ma la struttura societaria è chiara. Juric è simile a Gasperini: squadra fisica e tecnica, che conosciamo bene. I numeri contano meno del contesto e dell’uso dei giocatori. Possiamo difendere col 3-5-2 ma costruire diversamente. La disponibilità e l’occupazione degli spazi faranno la differenza”.

“Sul mercato c’è piena sintonia con società e proprietà ma ne parleremo dopo la partita. Ora l’attenzione è solo sul match – dice ancora – L’appoggio dei tifosi sarà indispensabile. Circa mille supporter saranno a Bergamo, serviranno energia e sostegno. I ragazzi devono vivere questa responsabilità con giusta mentalità. I pronostici contro di noi saranno benzina positiva”.

“Domani in campo avremo quasi tutti alla prima in serie A – ha concluso Gilardino – L’esperienza si troverà attraverso atteggiamento, voglia di soffrire, personalità e coraggio – prosegueMarin è qui da sette anni: esempio di crescita e senso di responsabilità. Sappiamo quale sarà il percorso. Ci saranno squadre a lottare per lo scudetto e l’Europa, altre per mantenere la categoria. La salvezza è il nostro obiettivo e vogliamo raggiungerlo con tutte le nostre forze”.

Quanto alla formazione “domani giocherà Semper, Tramoni può fare mezzala, trequartista o seconda punta; abbiamo lavorato tutta l’estate per integrarlo in più ruoli”.

© Riproduzione riservata

