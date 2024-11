Il Pisa asfalta la Sampdoria: 3-0 e la vetta è sempre salda

Getting your Trinity Audio player ready...

Pisa – Sampdoria 3-0

PISA (3-4-2-1).

Semper; Rus, Caracciolo, Canestreli (87′ Calabresi); Touré, Marin, Piccinini (73′ Abildgaard), Angori; Tramoni (65′ Hojholt), Moreo (73′ Mlakar); Lind (65′ Bonfanti N.). A disposizione: Nicolas, Loria, Bonfanti G., Vignato, Beruatto, Arena, Jevsenak. Allenatore: Inzaghi.

SAMPDORIA (3-5-2). Vismara; Bereszynski, Romagnoli, Vulikic (82′ Benedetti); Depaoli (60′ Sekulov), Akinsanmiro, Meulentseen, Kasami (60′ Pedrola), Giordano (82′ La Gumina); Tutino, Coda (24′ Borini). A disposizione: Ghidotti, Silvestri, Barreca, Bellemo, Ferrari, Yepes. Allenatore: Sottil.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino (Del Giovane-Pagliardini)

RETI: 38′ Lind, 52′ Tramoni, 85′ Angori

NOTE: Ammoniti Canestrelli, Marin, Bereszynski

PISA – È un Pisa stellare quello che supera una grande del campionato senza appello.

Partita quasi perfetta per i nerazzurri di Inzaghi che continuano a guardare tutti dall’alto dopo 13 giornate di campionato.

Parte forte il Pisa che con Tourè e Lind ha le occasioni per passare in vantaggio, poi proprio nel momento migliore dei blucerchiati, che comunque non si fanno quasi mai pericolosi dalle parti di Semper, fanno 1-0 con Lind che manda in porta una palla vagante a centro area.

Nella ripresa parte forte la Sampdoria ma Tramoni, innescato da Lind, realizza il 2-0. Partita in carrozza per l’undici pisano, che non rischia praticamente nulla se non per una conclusione di Meulentseen. Nel finale il tris da fuiori area di Angori che chiude definitivamente i conti del match. Ora la pausa, si riparte con il derby del 23 novembre a Carrara.