Il Pisa parte forte ma si fa raggiungere: a Mantova la decide Moreo

Mantova – Pisa 2-3MANTOVA (4-2-3-1).

Festa; Radaelli (78′ Ruocco), Cella, De Maio, Bani; Trimboli, Artioli; Bragantini (78′ Fiori), Mancuso (71′ Galuppini), Wieser (63′ Fedel); Mensah (71′ Debenedetti). A disposizione. Sonzogni, Botti, Redolfi, Panizzi, Maggioni, Muroni, Aramu. Allenatore Possanzini.

PISA (3-4-2-1). Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti G.; Touré (53′ Calabresi), Marin (46′ Hojholt), Piccinini, Angori (80′ Beruatto); Moreo (80′ Abildgaard), Arena (70′ Tramoni); Lind. A disposizione. Nicolas, Loria, Rus, Jevsenak, Vignato, Ferrari, Bonfanti N. Allenatore Inzaghi

ARBITRO: Sozza di Seregno (Ceccon-Galimberti)

RETI: 7′ Angori, 12′ Lind, 28′ e 54′ Mancuso, 66′ Moreo

NOTE: Ammoniti Marin, Touré, Lind, Cella, Calabresi. Recupero 1′ pt; 5′ st

MANTOVA – Tutt’altro che facile il ritorno alla vittoria in campionato per il Pisa. Eppure sembrava tutto facile per i nerazzurri che, dopo 12 minuti, conducevano già per 2-0 con le reti di Angori e di Lind, servito da Moreo, e avevano assediato più volte la porta di Festa.

Ma l’inerzia della partita cambia con il gol di Mancuso che riporta i virgiliani in partita e, inoltre, regala una maggior convinzione ai padroni di casa. È proprio bomber Mancuso a siglare il pareggio a inizio ripresa e per il Pisa è tutto da rifare.

Lind restituisce il favore a Moreo e il calciatore ringrazia realizzando con una grande parabola il 3-2. Il Mantova continua a premere e per due volte con Debenedetti vanno vicini a un nuovo pareggio. Ma alla fine i tre punti sono nerazzurri.