Boxe internazionale a Piombino: piazza Bovio si accende con il rientro di Simone Bicchi

PIOMBINO – Una serata di grande boxe internazionale si prepara a infiammare Piazza Bovio, trasformando uno dei luoghi più suggestivi della città nel cuore pulsante di uno degli eventi sportivi più attesi dell’estate. Sabato (21 giugno), nell’ambito del Mese dello Sport promosso dal Comune di Piombino, andrà in scena l’Intercontinental Contest dei pesi Supermedi, un appuntamento che promette spettacolo e passione.

Sport e territorio: un binomio vincente

L’assessora allo Sport Sabrina Nigro ha dichiarato: “Il ‘Mese dello Sport’ è stato ideato per valorizzare la ricchezza di iniziative che animano Piombino. Crediamo che lo sport sia cruciale non solo per il benessere di ciascuno e della comunità, ma anche per stimolare la vitalità della città e incrementarne l’attrattiva turistica, con ricadute positive anche per le attività locali. La capacità di ospitare eventi di richiamo, come la grande boxe internazionale in una cornice suggestiva come Piazza Bovio, dimostra l’efficacia di queste manifestazioni come veicoli di promozione territoriale“.

L’evento è curato dalla Rosanna Conti Cavini Boxe, realtà storica del pugilato italiano, in collaborazione con la Pugilistica Grossetana Umberto Cavini, garanzia di competenza e passione.

Il match clou: Bicchi sfida Caceres

Al centro della serata, l’attesissimo rientro del toscano Simone Bicchi, che tornerà sul ring dopo un anno di stop per affrontare l’americano Heinrich Coorsen Caceres. In palio, un titolo internazionale che potrebbe rappresentare una svolta importante nella carriera di Bicchi, forte di 12 vittorie su 15 incontri, di cui due per KO.

La manager Monia Cavini: “Simone ha curato ogni dettaglio della sua preparazione per questo rientro, aspettando il tempo ideale per tornare in scena. Ebbene, adesso è il momento giusto. L’importante sarà riacquistare le sensazioni migliori, ma confido pienamente che ci regalerà un’esibizione di alto livello“.

Anche la promoter Rosanna Conti Cavini ha ribadito il legame speciale con Piombino: “Per noi, Piombino rappresenta una piazza storicamente significativa e profondamente appassionata. Abbiamo notato un aumento costante dell’interesse negli anni e siamo entusiasti per questo prossimo evento. Il clou, un incontro di respiro internazionale, promette grande spettacolo e ci auguriamo che il pubblico risponda con altrettanto entusiasmo”.

Il programma della serata

La manifestazione non si limiterà al match principale. Il sottoclou sarà animato da quattro incontri di boxe olimpica, con protagonisti anche gli atleti locali della Old School Boxing di Piombino. La serata si aprirà alle 21 con una serie di esibizioni di Gym Boxe, offrendo spazio anche ai giovani dilettanti che aspirano a calcare i ring più importanti.

Fabrizio Corsini, presidente della Pugilistica Grossetana ha dichiarato: “L’evento rappresenta un’opportunità fondamentale per i giovani pugili, garantendo loro un ambiente professionale e il supporto essenziale per affermarsi e crescere nel mondo dello sport“.

Piombino si prepara così a vivere una notte di sport e passione, dove il pugilato si fa spettacolo e il territorio si mette in mostra con energia e orgoglio.