Italeng bagna l’esordio con il gol qualificazione: Pontedera avanti in Coppa

Pontedera – Pianese 1-0PONTEDERA (3-5-2)

: Tantalocchi; Gagliardi (71’ Cerretti), Espeche, Martinelli; Ambrosini, Van Ransbeeck (56’ Sala), Ladinetti (87’ Guidi), Sarpa, Ambrosini; Italeng, Ragatzu (71’ Ianesi). A disp.: Calvani, Vivoli, Maggini, Coviello, Salvadori. All.: Agostini.

PIANESE (3-4-2-1): Boer; Remy, Indragoli, Polidori; Boccadamo (76’ Da Pozzo), Simeoni (76’ Colombo), Proietto, Nicoli (89’ Frey); Mastropietro (89’ Spinosa), Falleni (63’ Sorrentino); Mignani. A disp.: Filippis, Pacciardi, Papini, Reali, Chesti, Morgantini, Barbetti. All.: Prosperi.

ARBITRO: Gigliotti di Cosenza (Romagnoli di Albano Laziale e Petrov di Roma )

RETE: 58’ Italeng

NOTE: Ammoniti Nicoli, Colombo

PONTEDERA – Il Pontedera trova il primo sorriso della stagione. Lo fa con un gol del nuovo arrivato Italeng, ma la Pianese certamente non demerita (lo dice anche il tabellino dei calci ed esce dal campo granata con più certezze che dubbi.

Il primo sussulto in cronaca arriva dopo otto giri di lancette con un’azione avvolgente di squadra ma Nicoli – ben assistito da Boccadamo – viene anticipato al momento della conclusione. Un minuto dopo la Pianese sfiora il vantaggio: capitan Simeoni calcia da fuori area, il suo tiro trova una ribattuta sulla quale si avventa Mignani, che però si vede ipnotizzare da Tantalocchi. Pianese ancora pericolosa al 14’, Falleni parte da destra e poi calcia verso lo specchio, trovando nuovamente attento Tantalocchi. Al 28’ altra grande azione corale della Pianese: Mignani fa da sponda a Nicoli che sfonda a sinistra e poi mette a rimorchio per l’accorrente Simeoni, il cui tiro a botta sicura è respinto da un super Tantalocchi. Dieci minuti dopo è ancora Mignani a rendersi pericoloso, ma la iniziativa da lato destro dell’area di rigore trova solo il fondo. Il primo tempo termina a reti bianche.

I bianconeri di mister Prosperi ripartono a spron battuto anche nella ripresa, facendosi vedere subito con Boccadamo e Simeoni. Al sesto Remy per poco non sorprende Tantalocchi dalla distanza, ma prima che Mignani riesca a ribattere in rete è provvidenziale l’intervento di Martinelli. Tre minuti dopo ancora Pianese, Mignani fa da sponda a Mastropietro che di prima intenzione prova a piazzarla col sinistro all’angolino, vantaggio negato solo da una deviazione. Il Pontedera la sblocca alla prima vera occasione: al 13’ Italeng si ritrova a tu per tu con Boer che in due circostanze compie il miracolo, ma non può nulla sul colpo di testa ravvicinato dell’attaccante granata. La Pianese non si disunisce e si rifà viva al minuto 23, quando al termine di un’azione insistita Nicoli non inquadra lo specchio da buona posizione. Al 41’ i bianconeri si producono in un’altra azione corale, avviata e conclusa di poco fuori da Mignani, che ci riprova nel terzo dei sei minuti di recupero concessi dall’arbitro, ma anche in questa occasione la fortuna non lo assiste e il suo tiro finisce alto.

Per il Pontedera il passaggio del turno vale l’accesso alla sfida con l’Avellino in trasferta in programma il prossimo 17 di agosto.