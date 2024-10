Lind e un rigore di Arena fanno il Pisa corsaro con il Sudtirol

Getting your Trinity Audio player ready...

Sudtirol – Pisa 1-2SUD TIROL (3-4-2-1):

Poluzzi; Masiello, Ceppitelli, Giorgini; Molina (78′ Crespi), Arrigoni, Praszelik (66′ Martini), Rover (78′ Zedadka); Tait (37′ Davi), Casiraghi (66′ Merkaj), Odogwu. A disposizione: Drago, Pietrangeli, Kopler, Vimercati, Mallamo. Allenatore: Valente.

PISA (3-4-2-1): Semper; Rus, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Piccinini (46′ Marin), Hojholt, Beruatto (79′ Angori). Moreo (86′ Mlakar), Arena (75′ Tramoni); Lind (75′ Bonfanti N.). A disposizione: Nicolas, Loria, Vignato, Abildgaard, Calabresi, Leoncini, Bonfanti G. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido (Rossi-Bianchini)

RETI: 29′ Tait, 38′ Lind, 59′rig. Arena

NOTE: Ammoniti Masiello, Piccinini, Marin, Tourè

BOLZANO – Vittoria corsara per il Pisa che mantiene ancora per un’altra giornata la vetta in campionato.

Primo tempo in equilibrio fra gli altoatesini e i nerazzurri di Inzaghi. Un errore di Caracciolo, pressato da Odogwu permette a Tait poco prima della mezz’ora di siglare la rete del vantaggio. Passano nove minuti ed arriva il pareggio di Lind imbeccato da Hojholt.

Nel secondo tempo parte forte il Pisa ed Arena dal dischetto non sbaglia dop un calcio di rigore fischiato dall’arbitro Marchetti di Ostia Lido per un fallo su Moreo. Acquisito il vantaggio gli ospiti riescono a gestire il match e a conquistare i tre punti che valgono un totale di 22 in classifica generale.