Pisa senza reti a Frosinone nonostante la superiorità numerica per 85 minuti

Frosinone – Pisa 0-0FROSINONE (3-5-2).

Cerofolini; Monterisi, Biraschi, Bracaglia; A. Oyono (87′ Oyono), Gelli, Darboe (87′ Barcella), Vural (72′ Garritano), Marchizza; Ghedjemis (46′ Kvernadze), Cichero. A disposizione. Sorrentino. Ambrosino, Begic, Bettella, Szyminski, Canotto, Lusuardi, Machin. Allenatore. Greco.

PISA (3-4-2-1). Semper; Rus (46′ Calabresi), Caracciolo, Canestrelli; Piccinini, Marin, Hojholt (58′ Vignato), Beruatto (58′ Angori); Moreo (81′ Mlakar), Arena; Lind (46′ Bonfanti N.). A disposizione. Nicolas, Loria, Touré, Tramoni, Abildgaard, Jevsenak, Bonfanti G.. Allenatore. Inzaghi.

ARBITRO: Giua di Olbia (Yoshikawa-Cipriani)

NOTE: Ammoniti Rus, Lind, Bracaglia, Monterisi, Angori, Barcella. Espulso Cichero al 5′ per gioco scorretto.

FROSINONE – Le premesse per poter allungare la striscia di vittorie c’erano tutte. Ma il Pisa esce dallo Stirpe di Frosinone, nel più classico dei testacoda. solo con un punto dopo una vera battaglia.

Dopo 5 minuti, infatti, i padroni di casa, con mister Greco all’esordio, perdono Cichero per espulsione per una entrata scomposta sul portiere Semper. La condizione migliore per i nerazzurri se non fosse che i padroni di casa si chiudono bene a difesa della porta di Cerofolini e non lasciano spazi agli avversari.

Le occasioni migliori per il Pisa arrivano nella riprsa con il ‘solito’ Nicolas Bonfanti che colleziona un gol annullato per un fallo in attacco di Piccinini nell’arco dell’azione e un’occasione ghiotta dalle parti di Cerofolini, che non riesce a concretizzare.

Il Pisa mantiene la vetta della classifica, ma il Sassuolo, battendo il Modena, si fa sotto.