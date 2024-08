Serie C, che partenza: Pontedera da tre punti, la Pianese si fa rimontare

Getting your Trinity Audio player ready...

PONTEDERA – Incredibile esordio di campionato per Pontedera e Pianese.

I Granata di Agostini in 18 minuti vanno sotto di due gol ma Ambrosini accorcia a fine primo tempo e nella ripresa matura la rimonta: l’ex Van Ransbeeck pareggia, Perretti al 90′ realizza il gol da tre punti.

Percorso investo per la Pianese, che in 18 minuti fa 3-0 alla nobile e blasonata Perugia. Gli ospiti però accorciano nel primo tempo con Rici, quindi Polizzi e Montevago fanno 3-3. Per i senesi la chance da tre punti è su calcio di rigore ma Gemello para il tiro di Sorrentino.

Legnago – Pontedera 2-3

LEGNAGO (3-4-1-2): Toniolo, Ampollini, Noce, Zanandrea, Muteba (62’ Travaglini), Casarotti, Viero, D’Amore, Demirovic (57’ Ibrahim), Svidercoschi (73’ Palazzino), Rossi (62’ Basso Ricci). A disposizione: Rigon, Bajari, Mazzali, Toma, Banse, Ruggeri, Gazzola, Tonica, Maset. Allenatore: Gastaldello.

PONTEDERA (3-5-2): Caliani, Gagliardi, Espeche, Cerretti (67’ Martinelli), Ladinetti, Sala (55’ Van Ransbeeeck), Ambrosini, Ianesi, Perretta, Corona, Ragatzu (83’ Paudice). A disposizione: Tantalocchi, Vivoli, Pretato, Selleri, Pietra, Salvadori. Allenatore: Agostini

ARBITRO: Di Loreto di Terni

RETI: 15’ Svidercoschi, 18’ Rossi, 46’pt Ambrosini, 73’ Van Ransbeeck, 90’ Perretta

NOTE: Ammoniti Cerretti, Viero, Basso Ricci, Palazzino. Espulso Ibrahim al 63’

Pianese – Perugia 3-3

PIANESE (3-4-2-1): Boer; Chesti, Pacciardi (73’ Remy), Polidori; Boccadamo (72’ Da Pozzo), Simeoni, Proietto, Nicoli; Mastropietro (77’ Odjer), Falleni; Mignani (72’ Sorrentino). A disposizione: Filippis, Reali, Colombo, Indragoli, Reali, Morgantini, Frey, Spinosa, Capanni, Barbetti. Allenatore: Prosperi

PERUGIA (4-2-3-1): Gemello; Amoran, Plaia (46’ Angella), Viti, Bacchin (91’ Lickunas); Torrasi, Bartolomei; Ricci (72’ Matos), Di Maggio (90’ Sylla), Palsson (46’ Polizzi); Montevago. A disp. Albertoni, Yimga, Angella, Morichelli, Barberini, Giunti, Agosti, Lickunas, Polizzi, Sylla, Seghetti, Matos, Marconi. Allenatore: Formisano

ARBITRO: Viapiana di Catanzaro

RETI: 4’ Polidori, 14’ rig. Mastropietro, 18’ Falleni, 29’ Ricci, 65’ Polizzi, 78’ Montevago

NOTE: Ammoniti Amoran, Mastropietro, Montevago, Bartolomei, allenatore Formisano. AL 98’ Gemello para un calcio di rigore a Sorrentino