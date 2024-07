Tris alla Pro Patria per il Pisa nell’ultimo test nel ritiro

Getting your Trinity Audio player ready...

Pisa – Pro Patria 3-0

PISA

. Guadagno (46′ Vukovic), Calabresi (60′ Raychev), Beruatto (78′ Primasso), Piccinini (60′ Sala), Caracciolo (46′ Rus), Canestrelli (78′ Coppola), Esteves (73′ Durmush), Marin (46′ Trdan), Bonfanti (73′ Tosi), Vignato (46′ Mlakar), Tramoni M. (60′ Moreo). A disposizione: Sapola Tourè. Allenatore; Inzaghi.

PRO PATRIA. Rovida (68′ Bongini), Travaglini (82′ Miculi), Bashi (68′ Toci), Mehic, Curatolo (68′ Reggiori), Nicco (46′ Ferri), Pitou (73′ Ferrario), Alcibiade (60′ Sassaro), Piran (60′ Citterio), Renault (46′ Somma), Mallamo (60′ Mauro). Allenatore Colombo.

ARBITRO: Paride Tremolada di Monza (Mokhtar-Ceccon)

RETI: 22′ Esteves, 55′ Bonfanti, 77′ Mlakar

BORMIO – Quarto test e quarta vittoria per il Pisa nel precampionato. Ma stavolta arriva un successo contro una formazione di serie C dopo le uscite con i dilettanti di Alto Lario, La Fucina e Bormio.

Nell’ultimo atto del ritiro, sul campo della Us Bormiese, arriva un 3-0 alla Pro Patria di serie C che conferma le buone sensazioni per mister Filippo Inzaghi.

Il test contro i bustocchi ha, di fatto, chiuso il programma di lavoro dei nerazzurri a Bormio proiettandoli verso il ritorno in città e l’inizio della marcia di avvicinamento ai primi impegni ufficiali

Il test è stato seguito in tribuna da molti tifosi nerazzurri saliti, anche questo weekend, in Valtellina, per far sentire la loro vicinanza al gruppo nerazzurro.