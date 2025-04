Allerta gialla per rischio idrogeologico, sotto la lente fiumi e torrenti

Resta nel complesso instabile il tempo su larga parte della Toscana e la circolazione depressionaria, in attenuazione nelle prossime ore, tornerà ad approfondirsi nella tarda mattinata di domani (16 aprile). La previsione è quindi di una ripresa delle precipitazioni, anche temporalesche, a partire dalla fascia costiera in estensione al resto della regione, in particolare sul centro-nord.

La Sala operativa unificata delle Protezione civile regionale ha quindi aggiornato il codice giallo, confermandolo, fino alla mezzanotte di oggi (15 aprile) per il rischio idraulico del reticolo principale nel Valdarno, nell’area Bisenzio-Ombrone pistoiese, in Mugello e sulla costa immediatamente a sud di Piombino; mentre per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore le aree interessate sono anche quelle del Casentino, della Romagna Toscana, della Val Tiberina e dell’Altro Ombrone grossetano.