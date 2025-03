Truffa e falso in atto pubblico, non luogo a procedere per don Massimo Biancalani

Getting your Trinity Audio player ready...

PISTOIA – Assoluzione dall’accusa di truffa e falso in atto pubblico per don Massimo Biancalani, parroco di Vicofaro.

Il prete, da sempre al centro delle polemiche sull’accoglienza migranti, era accusato di ver stipulato falsi contratti di lavoro a quattro persone straniere ospitate nella stessa parrocchia per ottenere alcuni contributi da parte dell’Inps. Avrebbe, inoltre, usati i contratti stipulati per ottenere provvedimenti favorevoli alla presenza di alcuni degli ospiti del centro di accoglienza in Italia.

Il gup di Firenze, Antonio Pezzuti, ha invece prosciolto dalle accuse il parroco con sentenza di non luogo a procedere.

Soddisfatto don Biancalani, che ha ribadito la sua piena fiducia nella giustizia.