Pistoia torna protagonista nel pellegrinaggio europeo in vista del Giubileo dei Giovani

PISTOIA – La città accoglie in questi giorni un intenso flusso di pellegrini, diretti a Roma per partecipare al Giubileo dei Giovani 2025. Da domenica 27 luglio, centinaia di persone provenienti da varie regioni italiane – tra cui Padova, Reggio Emilia e Novellara – e dall’estero, in particolare dalla spagnola Santiago de Compostela, stanno facendo tappa nella cosiddetta “Santiago d’Italia”. Un nome che ben riflette il ruolo storico e spirituale di Pistoia come tappa centrale nei cammini religiosi europei.

I primi gruppi – circa sessanta pellegrini – sono arrivati già ieri, ma l’afflusso è destinato ad aumentare nei prossimi giorni, con l’arrivo previsto di oltre cento pellegrini da Santiago, una delle capitali simboliche dei cammini di fede del continente. Il passaggio da Pistoia rappresenta un forte segnale del suo rinnovato ruolo come crocevia spirituale tra i percorsi millenari d’Europa e la destinazione finale del pellegrinaggio: Roma.

Cammini, fede e accoglienza: l’impegno della città

Questo significativo movimento di persone ha ricevuto il pieno sostegno dell’Amministrazione comunale, che ha risposto positivamente alla richiesta della Pastorale Giovanile della Diocesi di Pistoia e della Fondazione Homo Viator San Teobaldo di Vicenza. Un segnale concreto del lavoro portato avanti dalla città per promuovere un turismo sostenibile e spiritualmente consapevole, coerente con la propria identità storica.

L’assessore al turismo e alle tradizioni, Alessandro Sabella, ha dichiarato: “Siamo estremamente orgogliosi di accogliere oltre cinquecento pellegrini. Questo flusso è una straordinaria opportunità per mettere in risalto la vocazione spirituale e culturale di Pistoia, e i cammini si confermano momenti di dialogo, riflessione e condivisione. L’impegno profuso per il culto jacopeo sta producendo risultati concreti: stiamo riposizionando la nostra città tra le tappe fondamentali dei maggiori pellegrinaggi europei“.

Pistoia snodo strategico tra i grandi percorsi spirituali europei

La scelta di Pistoia come punto di sosta non è casuale: affonda le sue radici nella storia, nella geografia e nella tradizione spirituale. Molti dei pellegrini in transito stanno percorrendo a piedi i principali cammini storici che attraversano il territorio comunale, tra cui la Romea Strata, la Via di San Bartolomeo, la Francesca della Sambuca e la Romea Imperiale – antichi itinerari che da secoli guidano i fedeli verso la Città Eterna.

A questi si affianca il Cammino di San Jacopo, percorso che unisce Firenze a Livorno, promosso da tempo dalla città e legato al culto millenario dell’apostolo Giacomo, la cui reliquia è custodita nella Cattedrale di San Zeno. La convergenza di questi cammini fa di Pistoia un nodo essenziale nei nuovi pellegrinaggi contemporanei, capaci di coniugare spiritualità, cultura e sostenibilità.