Sassaiola contro il pullman dei tifosi del Pistoia Basket 2000: la società non ci sta

PISTOIA – Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket prima della gara con Bologna in trasferta, la società stigmatizza i fatti e vuole vederci chiaro.

Lo fa con una nota ufficiale: “A.S. Estra Pistoia Basket 2000 – si legge – in relazione agli incresciosi fatti avvenuti prima dell’inizio della gara di domenica scorsa contro la Segafredo Bologna, allorché i pullman che trasportavano i nostri tifosi sono stati oggetto di un vero e proprio agguato a colpi di sassi che ha provocato gravi danni a un mezzo e che, solo per fortuna, non ha fatto registrare danni a persone, esprime la propria riprovazione per l’episodio e ringrazia i propri tifosi per il supporto che garantiscono in ogni occasione e che, anche a Bologna, si sono presentati in grande numero”.

“Poiché l’episodio appare estremamente grave per quanto riguarda modalità e tempistica – dice la società – A.S. Estra Pistoia Basket 2000 comunica altresì che sta operando al fine di acquisire i necessari riscontri per ricostruire i fatti e conseguentemente risalire a chiunque possa aver avuto una responsabilità, anche per semplici condotte omissive. Ciò a tutela della propria immagine ed a supporto della sicurezza dei propri tifosi e degli operatori che ne garantiscono gli spostamenti”.