Incendio al poligono di Prato: due morti e un ferito grave. Parco a fuoco

PRATO – Incendio al poligono di tiro a segno a Prato, Galceti, nel tardo pomeriggio di venerdì 26 luglio.

Ci sono due morti e un ferito grave. Le vittime sarebbero rimaste intrappolate nel poligono di tiro a segno nazionale.

In un primo momento i due risultavano dispersi ma poi i soccorritori hanno trovato i corpi.

Una terza persona è rimasta ustionata in modo grave: soccorsa è stata trasportata all’ospedale Santo Stefano di Prato per poi essere trasferita al centro grandi ustionati di Pisa

Le fiamme si sono rapidamente propagate nel parco di Galceti spinte dal vento.

In corso intervento organizzazione regionale antincendi, informa presidente Regione Toscana Giani, con vigili del fuoco, squadre Aib ed elicotteri della flotta regionale. Elisoccorso Pegaso.

Sul posto la sindaca Ilaria Bugetti.

L’uomo ferito grave, gravemente ustionato, è stato portato al Centro grandi ustionati di Pisa. Si trovava come le vittime all’interno del poligono di tiro a segno nazionale.

Immediato è stato l’invio di dieci squadre di volontariato antincendi boschivi e due elicotteri della flotta regionale considerato che si tratta di una zona di alto pregio ambientale con la presenza anche di abitazioni non troppo distanti dal fronte del fuoco. Sul posto sono presenti due direttori delle operazioni per il coordinamento di tutte le attività. E’ in corso di valutazione l’invio di ulteriori squadre e mezzi aerei.