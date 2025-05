Prostituta sequestrata a Prato, perquisizioni in casa della madre

Getting your Trinity Audio player ready...

PRATO – Scomparsa di Maria Denisa Adas, confermata l’ipotesi del sequestro di persona.

Le indagini in corso, infatti, hanno ormai delineato l’ipotesi in fase di verifica che la stessa sia stata sequestrata a Prato nella notte tra il 15 e il 16 maggio da un gruppo di rumeni in collegamento con un professionista.

Per verificare la fondatezza dell’ipotesi la procura di Prato ha disposto un decreto di perquisizione, ispezione e sequestro nei confronti della madre della vittima, che è stata eseguita questa notte a Roma, da parte dei militari dei Nuclei investigativi reparto operativo dei carabinieri di Prato e di Firenze.

La madre di Maria Denisa Adas, secondo quanto appreso, è indagata per false informazioni rese al pm. La donna è stata accompagnata nella notte da Prato a Roma ed ha assistito all’ispezione da parte dei carabinieri, di Prato e Firenze, nella sua abitazione romana. Gli esiti della perquisizione sono al vaglio degli inquirenti.

Ieri, intanto, i carabinieri di Prato, con i colleghi di Firenze, sono stati convogliati nel primo pomeriggio di ieri (21 maggio) nella zona dei Lecci, a circa un chilometro di distanza dal residence da cui la donna è scomparsa. Si è levato in volo anche un elicottero, ma non c’è stato esito nelle ricerche.