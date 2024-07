Tempesta di vento e pioggia: alberi caduti e tetti scoperchiati a Carmignano

Getting your Trinity Audio player ready...

CARMIGNANO – Un episodio di maltempo breve ma molto intenso ha lasciato dietro di sé danni nel territorio di Carmignano.

Una bufera di vento e pioggia si è abbattuta nel pomeriggio di ieri sul territorio, provocando problemi in particolare nella zona di Comeana dove sono stati sradicati alcuni alberi in via Stazione Comeana, a Seano in via di Capezzana e in via Valle nella frazione capoluogo.

La tormenta si è abbattuta per pochi minuti, ma con grande violenza e intensità, al punto da danneggiare le falde di copertura di alcune abitazioni in via Bacchereto e via Brunella.