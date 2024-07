Il tenente Federico Montalto nuovo comandante della tenenza della Guardia di Finanza di Montepulciano

Getting your Trinity Audio player ready...

MONTEPULCIANO – Nuovo comandante per la tenenza della Guardia di Finanza di Montepulciano.

Il comando del reparto è passato al tenente Federico Montalto che ha preso il posto del tenente Luca Sasso, destinato al comando provinciale di Grosseto.

Il nuovo comandante ha 43 anni ed è campano di origine. Sposato con una figlia nel 2002 ha intrapreso il suo percorso in Guardia di Finanza, con l’ingresso nella Scuola finanzieri del Corpo, al termine del quale è stato assegnato alla tenenza di Palermo – Punta Raisi. Nel 2005 è stato ammesso al corso biennale della Scuola ispettori e sovrintendenti dell’Aquila, al completamento del quale è stato destinato al Nucleo polizia economico finanziaria di Prato. Nel periodo 2020/2021 ha frequentato il 18esimo Corso Rncs Portulisse 43 II all’Accademia del Corpo ed ha in seguito comandato per tre anni la Sezione tutela entrate del Nucleo polizia economico-finanziaria di Piacenza. L’ufficiale ha conseguito, nel 2015, la laurea magistrale in giurisprudenza e, nel 2021, quella triennale in economia aziendale.

Il passaggio del testimone è avvenuto al salone d’onore della caserma Finanziere Giovanni Denaro, sede del comando provinciale, alla presenza del comandante che ha ringraziato il tenente Sasso per l’impegno e la passione profusi negli anni di servizio nella provincia di Siena.

Al neocomandante della tenenza il colonnello Pietro Sorbello ha augurato di affrontare la nuova realtà operativa con dedizione ed entusiasmo, al servizio delle persone e per la difesa della legalità economico-finanziaria, fondamentale presupposto per la crescita, lo sviluppo e il benessere del paese.