Getting your Trinity Audio player ready...

MONTALCINO – È stata ritrovata la 20enne scomparsa da martedì scorso (4 novembre) a Montalcino e per cui si sono attivate intense ricerche. È stata ritrovata in un bosco a poca distanza dal paese

Era in buone condizioni di salute e si è subito riunita con i genitori. A notarla sarebbe stato un abitante del posto.

Sul posto hanno operato per giorni squadre della sede centrale dei vigili del fuoco di Siena e del distaccamento di Montalcino, l’Ucl (Unità di comando locale) con personale Tas (Topografia applicata al soccorso) per il coordinamento delle operazioni di ricerca, squadre cinofile e droni per il monitoraggio dell’area. Sorvoli dell’area interessata sono stati effettuati con l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco di Arezzo.

Alle operazioni di ricerca partecipano anche i carabinieri, la polizia municipale e circa 40 appartenenti alle associazioni di volontariato del territorio.