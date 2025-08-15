Alla contrada del Bruco la quarta prova del Palio di Siena

Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – È stata la Nobil Contrada del Bruco a vincere questa mattina (15 agosto) la quarta prova del Palio del 16 agosto, con il cavallo Diamante Grigio e il fantino Carlo Sanna detto Brigante. L’uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà è stata posticipata alle 10 per consentire alla pista di asciugarsi dopo le intense precipitazioni del pomeriggio di ieri (14 agosto). Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade, per la quarta prova, agli ordini del mossiere Renato Bircolotti, in base all’ordine di ingresso ai canapi.

Per la quinta prova (la prova generale di questo pomeriggio, alle 19.15) l’ordine ai canapi sarà l’ordine avuto dai cavalli per procedere alla loro assegnazione (cosiddetto numero d’orecchio): Drago, Aquila, Valdimontone, Bruco, Leocorno, Pantera, Onda, Civetta, Giraffa, Tartuca (rincorsa).