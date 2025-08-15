Alla contrada del Bruco la quinta prova del Palio di Siena

Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – È stata la Nobil Contrada del Bruco a vincere questo pomeriggio (15 agosto) la quinta prova del Palio di domani (16 agosto), con il cavallo Diamante Grigio e il fantino Mattia Chiavassa detto Tambani. Regolare l’uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle 19,15. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade, per la prova generale, agli ordini del mossiere Renato Bircolotti, in base all’ordine di ingresso ai canapi. Per la sesta prova (la provaccia di domattina alle 9) l’ordine ai canapi sarà inverso rispetto all’ordine avuto dai cavalli per procedere alla loro assegnazione (cosiddetto ‘numero d’orecchio’): Tartuca, Giraffa, Civetta, Onda, Pantera, Leocorno, Bruco, Valdimontone, Aquila, Drago (rincorsa).