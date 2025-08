Siena, sale la febbre del Palio dell’Assunta: al via le previsite per i cavalli del 16 agosto

Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – L’attesa si fa elettrica. A Siena l’aria si riempie di tensione e speranza mentre la corsa verso il Palio dell’Assunta entra in una delle sue fasi più delicate: mercoledì 6 e giovedì 7 agosto si svolgeranno le previsite veterinarie per l’ammissione alle prove regolamentate e alla Tratta del 16 agosto.

Nel silenzio della clinica veterinaria del Ceppo, a Monteresi, ben 107 cavalli sfileranno davanti alla Commissione del Comune per ottenere il via libera. È un momento decisivo, in cui la passione incontra la tecnica, e ogni dettaglio può fare la differenza tra l’essere protagonisti del Palio o spettatori.

Due giorni di controlli, tensione e speranze

Le previsite non sono una semplice formalità: sono il primo vero banco di prova, quello in cui ogni animale viene valutato con attenzione. Si controllano salute, integrità fisica, reattività. Ogni passo, ogni sguardo, ogni battito conta. Solo chi supererà questo filtro potrà partecipare alle fasi successive, fino ad arrivare – forse – a correre sul tufo di Piazza del Campo.

Il calendario è serrato. Mercoledì 6 agosto si comincia all’alba, alle ore 6:00, con i primi cavalli attesi tra i box: BONITAS AA, DEMONI AA, FENOMENALE AA apriranno le danze. Le sessioni andranno avanti ogni ora fino a mezzogiorno, per poi riprendere nel pomeriggio dalle 17:00 alle 20:00.

Nella lista, spiccano nomi noti come REMOREX, uno dei cavalli più amati e vincenti degli ultimi anni, accanto a promesse come BRIVIDO SARDO AA e UNAMORE.

Il giorno dopo, giovedì 7 agosto, il copione si ripete. Ancora alle 6:00 il primo gruppo, con cavalli del calibro di ZENIS, ZENTILES e CORALLO SARDO AA. La giornata proseguirà fino alle 20:00 con altri soggetti promettenti, tra cui DAREDEVIL AA, VERANU e VOLCAN DE BONORVA, pronti a contendersi un sogno.

L’inizio di tutto

Questa fase rappresenta l’inizio ufficiale della corsa verso la Tratta. Dopo le previsite, i cavalli idonei parteciperanno alle prove regolamentate, ultimo passaggio prima della selezione finale. Saranno solo in dieci ad arrivare al giorno clou, quando verranno abbinati alle Contrade e l’emozione esploderà in città.

Ogni scelta dei veterinari pesa. Ogni cavallo ha dietro una storia, un percorso, un gruppo di persone che ha investito tempo, energie, affetto. È questo il Palio: tradizione, tecnica, passione. E tutto comincia da qui, tra gli spazi della clinica, sotto lo sguardo attento di chi conosce fino in fondo l’importanza di questo momento.

Siena aspetta. Il tufo è ancora vuoto. Ma l’estate, quella vera, sta per cominciare.