In vista del Palio del 16 agosto la Tartuca brilla nella seconda prova

Il Cortile del Podestà applaude l’ottima prestazione di Entu de P. Ulpu e Cersosimo, protagonisti dell'inizio della seconda giornata

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
Seconda prova Palio Siena
Foto di: sito web / Comune di Siena x Giulia Brogi
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – È stata la Contrada della Tartuca a imporsi nella seconda prova del Palio del 16 agosto 2025, disputata questa mattina, giovedì 14 agosto. Il cavallo Entu de P. Ulpu, guidato dal fantino Alessandro Cersosimo, ha tagliato per primo il traguardo, confermando il grande affiatamento tra cavallo e fantino.

La partenza delle Contrade dal Cortile del Podestà è avvenuta regolarmente alle ore 9. Il Mossiere, Renato Bircolotti, ha supervisionato le partenze, seguendo l’ordine di ingresso ai canapi. Ogni Contrada ha scelto il proprio fantino e il cavallo assegnato, rispettando la tradizione del Palio e le strategie di ogni squadra.

Tra le accoppiate di questa seconda prova si segnalano nomi di spicco: per il Valdimontone, Giuseppe Zedde detto Gingillo in sella a Anda e Bola; per la Civetta, Jonatan Bartoletti detto Scompiglio su Benitos; l’Onda ha corso con Sebastiano Murtas, detto Grandine, su Veranu; il Leocorno con Giovanni Atzeni, detto Tittia, su Diodoro; l’Aquila con Andrea Sanna detto Virgola su Diosu de Campeda; la Giraffa con Elias Mannucci, detto Turbine, su Ungaros; il Bruco con Carlo Sanna detto Brigante su Diamante Grigio; il Drago con Andrea Coghe, detto Tempesta, su Zenis; e infine, la Tartuca con Cersosimo su Entu de P. Ulpu. Nella rincorsa, la Pantera ha schierato Dino Pes, detto Velluto, su Viso d’Angelo.

La terza prova si terrà questa sera alle ore 19.15. L’ordine ai canapi seguirà l’estrazione delle Contrade per l’assegnazione dei cavalli: si partirà con Onda, seguita da Valdimontone, Aquila, Drago, Giraffa, Leocorno, Bruco, Civetta, Tartuca e Pantera. Tutti gli appassionati attendono con curiosità il nuovo capitolo di questa appassionante corsa che tiene viva la tradizione del Palio.

© Riproduzione riservata

