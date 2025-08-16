32.5 C
Firenze
domenica 17 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Siena, il Palio dell’Assunta è di Valdimontone

A vincere, con il cavallo Anda e Bola, è il fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo, al suo quarto successo in carriera

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
REDAZIONE
Siena, il Palio dell'Assunta è di Valdimontone
Siena, il Palio dell'Assunta è di Valdimontone (foto Lensini per Comune di Siena)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Il palio è di Valdimontone.

A vincere, con il cavallo Anda e Bola, è il fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo. Il drappellone di Francesco De Grandi, dedicato alla Madonna dell’Assunta, va dunque ad arricchire il museo della Contrada di via dei Servi, a distanza di tredici anni dall’ultimo successo raccolto nell’agosto del 2012.

La Ccrriera si è svolta con l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà alle 19. Dopo l’ingresso fra i canapi e la rincorsa dell’Onda, il Valdimontone ha preso subito la testa della corsa, conducendo tutti e tre i giri e resistendo all’attacco del Leocorno, con un finale in volata che ha visto protagonista anche la Pantera.

Questo l’ordine ai canapi per la mossa agli ordini del Mossiere Renato Bircolotti

Nessuna mossa è stata invalidata; il mossiere ha deciso di far uscire le contrade dai canapi per tre volte.

Il popolo di via dei Servi, dopo la corsa, si è recato in trionfo con cavallo e fantino in cattedrale per rendere omaggio alla Madonna dell’Assunta. Il fantino Giuseppe Zedde detto Gingillo, nato a Siena il 30 luglio 1982, è alla sua quarta vittoria (su un totale di trentaquattro carriere corse). Il cavallo Anda e Bola, castrone di 9 anni, è alla sua prima vittoria su tre palii corsi.

Il popolo di via dei Servi in trionfo
Il popolo di via dei Servi in trionfo (foto Lensini per Comune di Siena)

Capitano della contrada di Valdimontone è Aldo Nerozzi, Fiduciari sono Riccardo Pieri, Luigi Farnetani e Jacopo Ceccarelli. Priore è Alberto Benocci, Barbaresco Mattia Ermini.

I dieci cavalli che hanno corso il Palio sono tornati tutti regolarmente nelle stalle delle rispettive Contrade.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
32.5 ° C
32.9 °
29.3 °
34 %
4.6kmh
20 %
Dom
30 °
Lun
36 °
Mar
32 °
Mer
34 °
Gio
28 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (19)Eugenio Giani (18)carabinieri (13)incidente (13)Pisa Sporting Club (12)incendio (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati