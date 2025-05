L’Italia scommette su Siena per il Green Leaf Award 2027

Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – La città italiana è l’unica ad aver superato la fase iniziale di selezione per il Green Leaf Award, il premio promosso dalla Commissione Europea per valorizzare le realtà urbane più impegnate nella sostenibilità. La città toscana accede così alla fase successiva della competizione, riservata ai centri con una popolazione compresa tra 20mila e 100mila abitanti, e si candida ufficialmente al titolo di Green Leaf 2027.

Il riconoscimento fa parte dell’iniziativa European Green Capital, che ogni anno seleziona la città più virtuosa dal punto di vista ambientale per rappresentare il modello europeo di sostenibilità. La candidatura di Siena è stata apprezzata per il suo impegno in aree strategiche. Queste includono il verde pubblico, la gestione responsabile delle risorse idriche, la mobilità sostenibile e le politiche orientate al benessere dei cittadini.

Sette indicatori per un futuro sostenibile: inizia l’esame delle città candidate

Le città in lizza per il titolo di Green Leaf 2027 entreranno ora nella fase di valutazione da parte di una giuria internazionale nominata dalla Commissione Europea. Ogni candidatura sarà esaminata nel dettaglio, con particolare attenzione alle strategie ambientali già in atto, ai progetti futuri e al piano operativo che le città intendono attuare nell’anno in cui ricoprirebbero il ruolo di vincitrici.

Il processo di selezione sarà affidato a sette esperti indipendenti. Saranno incaricati di effettuare una valutazione tecnica basata su sette indicatori chiave. Questi includono: qualità dell’aria, gestione delle acque, biodiversità e spazi verdi, trattamento dei rifiuti ed economia circolare, inquinamento acustico, e politiche per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici. Questa fase si concluderà entro giugno.

Durante l’estate 2025 verranno rese note le città finaliste. L’1 e 2 ottobre, queste avranno l’opportunità di presentare alla giuria il proprio piano d’azione dettagliato e la strategia di comunicazione. I vincitori del Green Leaf Award e del titolo di Capitale Verde Europea 2027 saranno proclamati il 2 ottobre. La cerimonia ufficiale si terrà a Vilnius, in Lituania, attuale detentrice del titolo europeo.

Undici città europee in gara per il premio Green Leaf 2027

Insieme a Siena, altre dieci città europee si contendono il titolo di European Green Leaf 2027. Le città in lizza sono Assen (Paesi Bassi); Ávila, Benidorm, Riba-roja de Túria e Sant Feliu de Llobregat (Spagna). Si aggiungono Cannes, Cayenne e Saint-Quentin (Francia), e Vratsa (Bulgaria).

Il comune vincitore del Green Leaf Award riceverà un finanziamento di 200mila euro. Tale somma andrà investita in iniziative strategiche per l’ambiente e in attività di sensibilizzazione rivolte ai cittadini. Oltre al contributo economico, il riconoscimento porta con sé importanti benefici, come maggiore visibilità a livello europeo e internazionale. A questi si aggiungono l’attrattività per nuovi investimenti, la crescita dell’orgoglio civico e una spinta positiva al coinvolgimento della comunità.

Con queste prospettive, Siena affronta la competizione con determinazione, puntando a rappresentare l’Italia come esempio di città sostenibile e innovativa in ambito ambientale.

Secondo quanto affermato da Barbara Magi, assessora all’ambiente del Comune di Siena: “Siena è da tempo un territorio a emissioni zero, e continueremo a investire in sostenibilità, innovazione e partecipazione. Essere arrivati fin qui è già una grande vittoria. Ma noi guardiamo avanti, verso Vilnius, dove il 2 ottobre sarà annunciata la città vincitrice”.