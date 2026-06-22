Regione, un bando da 350mila euro per finanziare i progetti delle Pro Loco toscane

La Regione Toscana mette a disposizione un fondo di 350mila euro per finanziare i progetti delle associazioni Pro Loco. L’iniziativa si concretizza attraverso un avviso pubblico finalizzato a sostenere la promozione del patrimonio culturale, storico e paesaggistico diffuso sul territorio.

La misura rappresenta la prima applicazione pratica della legge regionale 54 del 2025, il provvedimento che ha istituito l’apposito registro regionale dedicato a queste realtà associative. Per l’anno 2026, l’elenco ufficiale comprende un totale di 421 associazioni distribuite in tutte le province.

I contributi verranno erogati sotto forma di cofinanziamento, coprendo fino all’80% delle spese ammissibili, con un tetto massimo fissato a mille euro per ogni singolo progetto. I fondi andranno a sostenere attività che mirano alla tutela delle tradizioni locali, alla cura dei beni materiali e immateriali e alla valorizzazione dei prodotti tipici, sia nel campo dell’artigianato che in quello dell’enogastronomia.

Le richieste di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente attraverso il portale telematico regionale. I dossier saranno poi esaminati da una commissione chiamata a valutare la sostenibilità economica e la qualità delle singole proposte. Nel processo di selezione verranno premiati elementi specifici: la storicità dell’attività associativa, l’iscrizione al Runts (il Registro unico nazionale del Terzo settore) e la capacità di creare reti di collaborazione con gli enti locali. Un punteggio aggiuntivo sarà inoltre riservato ai progetti sviluppati nelle aree della ‘Toscana diffusa’, per incentivare le iniziative nei piccoli comuni e nelle zone periferiche.

A margine della presentazione, il presidente della Regione Eugenio Giani ha tracciato il quadro istituzionale della manovra: “Questo è un passaggio importante perché per la prima volta le Pro Loco entrano pienamente nell’ordinamento regionale attraverso una legge specifica”. Il governatore ha poi ricordato come, soprattutto nei borghi, queste associazioni lavorino quotidianamente accanto alle amministrazioni per mantenere vive le comunità.

Sulla struttura tecnica del bando è intervenuto Alessio Spinelli, consigliere speciale con delega alle Pro Loco, spiegando come il nuovo impianto normativo garantisca maggiore organizzazione all’intero comparto. L’obiettivo delle nuove procedure di valutazione, ha precisato, è quello di premiare le progettualità migliori per accompagnare le associazioni in un percorso di crescita allineato con le direttive strategiche regionali.