Regionali Toscana 2025, Elly Schlein a Siena per Giani bis: “Unità coalizione costruita su programma forte e condiviso”

SIENA – Regionali Toscana 2025 al voto 12 e 13 ottobre, Elly Schlein a Siena sabato 27 settembre pomeriggio per Giani bis.

La leader nazionale Pd in piazza Salimbeni con Eugenio Giani, Pd, presidente Regione Toscana uscente, candidato presidente campo largo centrosinistra comprendente anche il Movimento 5 Stelle, per il bis. E con Emiliano Fossi, deputato, segretario toscano dem, e con i candidati al Consiglio regionale, la segretaria Pd Siena Rossana Salluce.

Schlein in Toscana prima a Siena, poi ad Arezzo.

Eugenio Giani: “Una piazza meravigliosa a Siena con Elly Schlein. Non ci ferma la pioggia. Noi continuiamo a costruire una Toscana più giusta, più sostenibile e più solidale. Sempre presenti per la nostra Toscana”

Elly Schlein: “Un ringraziamento a tutta la coalizione che sostiene Giani per una riconferma, c’è una unità che si è costruita sul programma condiviso e forte. Forza Giani, siamo contenti che la maggioranza si sia allargata rispetto a quella che già governa”.

Schlein su Cpr in Toscana: “Siamo contrari. Sono luoghi dove si calpestano i diritti fondamentali. Questo governo ha buttato 800 milioni in prigioni vuote in Albania, con quelle risorse si potevano assumere medici e infermieri che mancano negli ospedali”.

Simone Bezzini, assessore regionale sanità uscente, candidato Consiglio regionale Toscana: “Con Elly Schlein siamo testardamente impegnati nella lotta per difendere la sanità pubblica e universalistica. Abbiamo ribadito la necessità di un impegno, nei nostri territori e nel Paese, per tutelare il Sistema Sanitario Nazionale che il Governo delle destre vuole smantellare. Grazie alla segretaria nazionale per la condivisione di questa sfida e per la spinta che ha dato nella costruzione di una grande coalizione democratica, progressista e riformista. Grazie al segretario regionale del Partito Democratico Emiliano Fossi e al presidente Eugenio Giani per come stanno interpretando questa prova in Toscana. E grazie ad Andrea Valenti e Rossana Salluce per la mobilitazione che il Partito Democratico sta portando avanti in provincia di Siena per vincere le prossime elezioni regionali del 12 e 13 ottobre”.