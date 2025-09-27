23 C
Firenze
sabato 27 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Regionali Toscana 2025, Elly Schlein a Siena per Giani bis: “Unità coalizione costruita su programma forte e condiviso”

Abbraccio della leader Pd con Eugenio Giani, candidato presidente campo largo centrosinistra. Giani: "Continuiamo a costruire una Toscana più giusta, sostenibile, solidale". Schlein su Cpr in Toscana: "Siamo contrari"

PoliticaPrimo Piano
CINZIA GORLA
CINZIA GORLA
Regionali Toscana 2025, Elly Schlein a Siena per Giani bis:
Nella foto, Schlein e Giani a Siena (Foto Fb Eugenio Giani)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Regionali Toscana 2025 al voto 12 e 13 ottobre, Elly Schlein a Siena sabato 27 settembre pomeriggio per Giani bis.

La leader nazionale Pd in piazza Salimbeni con Eugenio Giani, Pd, presidente Regione Toscana uscente, candidato presidente campo largo centrosinistra comprendente anche il Movimento 5 Stelle, per il bis. E con Emiliano Fossi, deputato, segretario toscano dem, e con i candidati al Consiglio regionale, la segretaria Pd Siena Rossana Salluce.

Schlein in Toscana prima a Siena, poi ad Arezzo.

Eugenio Giani: “Una piazza meravigliosa a Siena con Elly Schlein. Non ci ferma la pioggia. Noi continuiamo a costruire una Toscana più giusta, più sostenibile e più solidale. Sempre presenti per la nostra Toscana”

Elly Schlein: “Un ringraziamento a tutta la coalizione che sostiene Giani per una riconferma, c’è una unità che si è costruita sul programma condiviso e forte. Forza Giani, siamo contenti che la maggioranza si sia allargata rispetto a quella che già governa”.

Schlein su Cpr in Toscana: “Siamo contrari. Sono luoghi dove si calpestano i diritti fondamentali. Questo governo ha buttato 800 milioni in prigioni vuote in Albania,  con quelle risorse si potevano assumere medici e infermieri che mancano negli ospedali”.

 

Regionali Toscana 2025, Elly Schlein a Siena per Giani bis: "Unità coalizione costruita su programma forte e condiviso"
Nella foto, Schlein e Bezzini a Siena (Foto Fb Simone Bezzini)

Simone Bezzini, assessore regionale sanità uscente, candidato Consiglio regionale Toscana:  Con Elly Schlein siamo testardamente impegnati nella lotta per difendere la sanità pubblica e universalistica. Abbiamo ribadito la necessità di un impegno, nei nostri territori e nel Paese, per tutelare il Sistema Sanitario Nazionale che il Governo delle destre vuole smantellare. Grazie alla segretaria nazionale per la condivisione di questa sfida e per la spinta che ha dato nella costruzione di una grande coalizione democratica, progressista e riformista. Grazie al segretario regionale del Partito Democratico Emiliano Fossi e al presidente Eugenio Giani per come stanno interpretando questa prova in Toscana. E grazie ad Andrea Valenti e Rossana Salluce per la mobilitazione che il Partito Democratico sta portando avanti in provincia di Siena per vincere le prossime elezioni regionali del 12 e 13 ottobre”.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
23 ° C
24 °
21.6 °
54 %
1.5kmh
20 %
Sab
21 °
Dom
23 °
Lun
24 °
Mar
23 °
Mer
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Almanacco (14)Serie C (12)Gaza (11)elezioni regionali Toscana 2025 (10)carabinieri (10)vigili del fuoco (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati