Regionali Toscana 2025, parte da Firenze il Giani bis: “In cammino con la stessa emozione del primo giorno”

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Regionali Toscana 2025 al voto 12 e 13 ottobre, con un teatro Puccini gremito è partita da Firenze la campagna elettorale di Eugenio Giani, Pd, presidente Regione Toscana uscente al via per il Giani bis.

Un Giani bis che vede il candidato presidente alla guida del campo largo di centrosinistra.

Comprendente Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Eugenio Giani presidente – Casa riformista, che raggruppa Italia Viva, Più Europa, Psi, Libdem, Pri.

Tanta gente dunque, teatro Puccini strapieno, tanti rappresentanti politici nella serata di lunedì 15 settembre per la partenza del Giani bis

Giani: Non ho spin doctor per la campagna elettorale. Il mio spin doctor siete voi. Il mio obiettivo è che nelle sette regioni al voto il campo largo in Toscana faccia il risultato migliore. Abbiamo sviluppato una serie di riforme che hanno fatto parlare l’Italia: dal salario minimo al fine vita medicalmente assistito alla legge sul turismo. Vogliamo continuare in una logica di riforme, un’iniziativa riformista che contemporaneamente si propone di fare, non si ferma alla legge.

Poi: “La larghezza della coalizione è una forza, un’energia. Lo vedo dal confronto, dal dibattito, anche nei nodi che potevano apparire più caldi in realtà si sta creando uno spirito di squadra vincente.

Penso alle tante battaglie fatte in questi anni. Ai volti incontrati in questi anni: ai bambini che mi hanno sorriso all’inaugurazione di una nuova scuola, agli anziani che mi hanno stretto la mano ringraziando per un servizio vicino a casa, alle famiglie che nonostante le difficoltà non hanno mai perso la speranza. È per loro, è per tutte e tutti voi, che oggi mi rimetto in cammino. Con la stessa emozione del primo giorno, con la stessa convinzione che la Toscana è una comunità che non lascia indietro nessuno. La politica può essere dura, ma quando la si vive con passione e cuore, diventa il modo più bello per prendersi cura delle persone. E io oggi vi chiedo ancora una volta di camminare insieme. Sempre presente per la Toscana!”.