SIENA – Siena abbraccia i suoi campioni: città in festa per Alice Volpi e Matteo Betti

Siena abbraccia i suoi campioni. Città in festa lunedì 14 ottobre per Alice Volpi, argento a squadre nel fioretto alle Olimpiadi di Parigi. E Matteo Betti, argento fioretto alle Paralimpiadi di Parigi.

Grande festa con cerimonia istituzionale aperta alla cittadinanza a Santa Maria della Scala.

Con la sindaca Nicoletta Fabio e l’assessore allo sport Lorenzo Loré.

Una festa della città per celebrare gli azzurri senesi protagonisti a Parigi 2024. Il Comune di Siena lunedì 14 ottobre abbraccia le eccellenze sportive senesi Alice Volpi e Matteo Betti, reduci dai successi nei giochi olimpici e paralimpici in Francia. I due campioni senesi protagonisti della cerimonia ufficiale nella sala “Italo Calvino” del Santa Maria della Scala. L’iniziativa, voluta dall’amministrazione comunale e alla quale saranno invitate le massime autorità cittadine, le Contrade e le associazioni sportive senesi, sarà aperta al pubblico. La cerimonia, a cui parteciperanno la sindaca di Siena, Nicoletta Fabio, e l’assessore allo sport, Lorenzo Loré, sarà condotta da Virginia Masoni.

Alle Olimpiadi di Parigi Alice Volpi, nata a Siena nel 1992, già Premio Mangia 2022, ha conquistato la medaglia d’argento a squadre nel fioretto, aggiungendo un’altra perla nella sua splendida carriera. Alle Paralimpiadi in Francia Matteo Betti, nato a Siena nel 1985, ha invece ottenuto la medaglia d’argento nel fioretto individuale, altro successo nel suo straordinario palmares.

“All’interno dell’antico ospedale – sottolinea l’assessore allo sport Lorenzo Loré – simbolo della nostra storia e identità, vogliamo ringraziare Alice Volpi e Matteo Betti per aver portato il nome di Siena nel mondo, per averci emozionato e per averci dimostrato, ancora una volta, che nulla è impossibile per chi crede nei propri sogni. Una celebrazione del Comune e di tutta la città, che le medaglie e i successi raggiunti siano foriere per i due senesi e per tutto lo sport senese di un futuro ancora più luminoso, anche se non sarà facile eguagliare o superare gli straordinari successi di Alice e Matteo. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questa festa di Siena”.