Il Giro d’Italia arriva a Siena: tanti eventi collaterali in attesa della corsa in rosa

SIENA – La grande attesa è finita: il Giro d’Italia 2025 arriva a Siena domenica (18 maggio), portando con sé tutta l’emozione e la spettacolarità della corsa rosa. Un evento attesissimo per la città, che si prepara ad accogliere i migliori ciclisti del mondo nella suggestiva cornice di Piazza del Campo, dove si concluderà la tappa con partenza da Gubbio per una lunghezza totale di 181 chilometri.

Il tracciato senese offre un finale mozzafiato, tra paesaggi collinari e strade ricche di fascino. Ecco i passaggi chiave del percorso e gli orari stimati di passaggio (in base alla velocità di tappa) della carovana professionistica: Colle Pinzuto tra le 16,44 e le 17,06; Monteliscai tra le 16,45 e le 17,08 con successivi passaggi in strada Chiantigiana, strada di Scacciapensieri, bivio le Tolfe, via Nazareno Orlandi, via Ugo La Malfa (sovrappasso viale Bracci), via Aldo Moro. Università di Siena – zona San Miniato, tra le 16,51 e le 17,14, con passaggi in strada di Vico Alto, sottopasso viale Giovanni Paolo II, strada di Vico Alto, sovrappasso Ferrovia, strada di Vico Alto, rotatoria (viale Sclavo), via Fiorentina, strada dei Cappuccini, strada di Collinella, strada di Pescaia, via Esterna Fontebranda, via Santa Caterina, via delle Terme, piazza Indipendenza, via di Città, via Banchi di Sotto, via Rinaldini. Arrivo in Piazza del Campo previsto tra le 17 e le 17,24.

Viabilità, chiusure stradali e parcheggi

Per garantire lo svolgimento della tappa in piena sicurezza, le strade interessate dal passaggio saranno chiuse circa tre ore prima rispetto all’orario stimato di transito dei ciclisti. Per questo il Comune di Siena invita cittadini, commercianti e visitatori a programmare per tempo i propri spostamenti e a seguire con attenzione le indicazioni delle autorità e della segnaletica temporanea.

Fuori dal Giro tutti gli eventi in città

Da domani (15 maggio) alle 18 e alle 24 di sabato (17 maggio), ai giardini de La Lizza sarà aperto il villaggio Fuori dal Giro, l’area dedicata al cibo, allo sport e allo street food organizzata da Confartigianato, con iniziative sportive per giovani e meno giovani e aperitivi musicali. E’ già visitabile la mostra fotografica e pittorica Strade di immagini: l’arte e il ciclismo nelle Terre di Siena, a cura dell’Università degli studi di Siena, nel cortile del Rettorato dell’ateneo in via Banchi di Sotto; l’esposizione è a ingresso gratuito. Venerdì 16 maggio alle 21,30 concerto gratuito di Giusy Ferreri allo stadio Artemio Franchi. Sempre venerdì 16 maggio, dalle 17 alle 20 nella sala di palazzo Patrizi, Il settore giovanile secondo Usd 1904, con l’associazione che parlerà dell’importanza di formare gli allenatori dei ragazzi. Tantissimi gli eventi in programma anche sabato 17 maggio.

Si parte alle 8,30 da La Lizza con Terre di Siena Ciclo Tour, manifestazione ciclistica a pagamento organizzata rivolta ai cicloamatori, che prevede un percorso di settanta chilometri fra le splendide colline toscane; gli ultimi trentacinque chilometri sono gli stessi che saranno percorsi dai professionisti nel corso della nona tappa Gubbio-Siena del Giro d’Italia; sempre alle ore 8.30 e sempre con partenza da La Lizza, partirà la Pedalata della legalità; entrambi gli eventi sono organizzati da Siena Cycling.

Dalle 9 alle 13 spazio al Giocociclismo dedicato ai bambini dai quattro ai dodici anni, con un percorso all’interno del villaggio de La Lizza con gimcane e prove di abilità varie, evento gratuito organizzato da Pedale Senese. Alle 13, sempre da La Lizza, partenza della Coppa Meneghelli, manifestazione ciclistica rivolta a juniores professionisti con percorso da Siena a Montalcino, organizzata da Eroica Siena. Alle 16, nel parco del Santa Chiara, la Nobile Contrada del Nicchio organizza Echi Ellenistici tra Centuripe e l’Abbadia Nuova, esposizione delle opere dei maestri di Centuripe e completamento dell’opera della Nobile Contrada del Nicchio Morning Star con esibizione al tornio. Alle 17,30, nel cortile del Rettorato dell’Università di Siena, in Banchi di Sotto, si terrà L’arte e il ciclismo nelle Terre di Siena. Presentazione della mostra e del percorso museale di ateneo con il sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, e il rettore dell’università, Roberto Di Pietra, che, in occasione dell’imminente arrivo del Giro d’Italia, presenteranno la mostra e il percorso museale.

Dalle 19 alle 20 e dalle 21 alle 22 sarà possibile effettuare una visita guidata al Rettorato dell’Università di Siena, con prenotazione obbligatoria e ingresso gratuito. Fino alle 24 Notte Europea dei Musei, con visite gratuite ai percorsi museali del Santa Maria della Scala, alla Pinacoteca, al Museo Civico, alla Biblioteca e alla Fototeca Giuliano Briganti e alle mostre in essere con degustazione di gin tonic in rosa. Nell’occasione sarà proiettato un video dedicato al 65esimo anniversario del gemellaggio Siena-Avignone.

Tutte le sere, da domani a domenica (18 maggio), la Cappella di Piazza del Campo sarà illuminata di rosa per celebrare l’arrivo del Giro.