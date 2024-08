La Pianese mette esperienza a centrocampo con Moses Odjer

Getting your Trinity Audio player ready...

PIANCASTAGNAIO – Arriva nella settimana dell’esordio in campionato, in programma sabato 24 agosto in casa contro il Perugia, l’ultimo arrivo in casa Pianese, per rinforzare la rosa a disposizione di Fabio Prosperi.

Gli amiatini hanno tesserato Moses Odjer. Il mediano ghanese, classe 1996, si lega alle zebrette dopo aver vissuto le ultime quattro stagioni con le maglie del Palermo e del Foggia in serie C. Prima delle parentesi con i rosanero e i satanelli, Odjer ha collezionato oltre 120 presenze in serie B tra Catania, Salernitana e Trapani.

Adesso il centrocampista si appresta a portare la sua esperienza al servizio del gruppo di mister Prosperi: “Piancastagnaio è un ambiente nuovo per me, dato che non ho mai giocato in questa zona d’Italia, ma sin da quando sono arrivato ho trovato uno spogliatoio davvero unito con ragazzi molto disponibili, con cui mi sto trovando molto bene. Il campionato di serie C è molto difficile – sottolinea Odjer – per questo cercherò di mettere a disposizione del gruppo tutta l’esperienza che ho maturato in questi anni. Voglio dare il massimo per far sì che la Pianese possa raggiungere i suoi obiettivi”.