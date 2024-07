Neopromossa in serie C ma la Pianese non vuole essere una meteora

Getting your Trinity Audio player ready...

C’è un gradito ritorno nella prossima serie C. Nonostante rappresenti un paese di poche anime, Piancastagnaio, la Pianese è per la seconda volta a salire fra i professionisti, dopo aver vinto il suo girone di serie D davanti a corazzate come Livorno, Grosseto e Follonica Gavorrano e outsider di lusso come Tau Calcio e Seravezza Pozzi.

La Pianese prosegue la propria programmazione in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo bianconero Francesco Cangi lavora sul fronte calciomercato: “Siamo entrati nel vivo del lavoro – dichiara il dirigente della Pianese – Dopo i festeggiamenti per la promozione e per la conquista della serie C è iniziata la riorganizzazione della società. L’iscrizione al torneo di C è stata formalizzata e adesso siamo operativi e ci stiamo muovendo per allestire una squadra che permetta di continuare a far divertire il presidente Maurizio Sani e tutti i tifosi, e quindi che ci faccia togliere delle belle soddisfazioni”.

I giorni trascorrono in vista dell’inizio della preparazione, che è fissata per il prossimo 15 luglio. La Pianese comincerà quel giorno i propri allenamenti a Piancastagnaio: “Faremo gli allenamenti qui nel nostro campo – dichiara il ds Cangi – Rispetto a quanto avvenne nella nostra precedente esperienza in serie C potremo giocare tutte le nostre partite casalinghe a Piancastagnaio e ciò rappresenta un motivo di orgoglio e di soddisfazione per tutta la popolazione che potrà assistere qui al torneo di Lega Pro. Questo deve diventare il nostro fortino. Allo stadio dovremo adeguarci al format richiesto dalla Lega Pro per quel che riguarda le riprese televisive di Sky, i led pubblicitari, sposteremo le panchine e cercheremo di rendere l’impianto ancora più bello, moderno e accogliente. Gli allenamenti proseguiranno poi fino al momento della prima gara ufficiale della stagione, che è fissata in calendario per l’11 agosto quando giocheremo un match di Coppa Italia”.

La società programma con la consapevolezza che il campionato di serie C rappresenterà uno scoglio certamente duro: “Andremo ad affrontare una nuova esperienza sportiva – afferma il direttore sportivo Francesco Cangi. – Dovremo continuare a dimostrare che la Pianese riesce a raggiungere risultati e obiettivi, così come abbiamo fatto nel corso degli anni in serie D. Non vogliamo fermarci e l’obiettivo della società è adesso quello di non essere di passaggio in serie C ma anzi di riuscire a mantenere la categoria. Mettere quindi le basi per divertirsi ed essere una realtà che possa dare visibilità ai nostri calciatori e a un’azienda come Stosa che supporta il progetto. Lavoreremo con alcuni calciatori giovani e con altri un po’ meno giovani, tutti dovranno essere molto motivati. Sarà un campionato difficile ma vogliamo farci trovare pronti per affrontarlo nel miglior modo possibile”.

Nelle scorse settimane la Pianese ha anche ospitato un camp estivo che è stato effettuato in collaborazione con la Roma: “È stata la seconda edizione di questa iniziativa – è il commento del ds degli amiatini. – Abbiamo riscontrato successo e la partecipazione di tanti bambini e ragazzi del territorio. Siamo soddisfatti, collaborazioni di questo tipo e con società tanto importanti sono fruttuose e danno visibilità alla nostra realtà e al territorio”.