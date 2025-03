Tadej Pogacar concede il tris alle Strade Bianche: braccia alzate a Siena

Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – Il cannibale sloveno Tadej Pogacar concede il tris sulle Strade Bianche di Siena e raggiunge Fabian Cancellara nell’albo d’oro della corsa sulle due ruote più suggestiva. Lo fa nonostante una caduta ai 52 chilometri dal traguardo in un tratto di discesa.

Lo sloveno si impone nuovamente per distacco nell’edizione più veloce di sempre. Ha avuto la meglio nel testa a testa con Thomas Pidcock, un duello che è iniziato a 77 chilometri dall’arrivo, lungo il settore di Monte Sante Marie, e che si è protratto fino ai -18 quando, nel tratto di Colle Pinzuto, Pogacar si è liberato definitivamente del vincitore dell’edizione 2023. Nel mezzo anche un brivido, come detto, quando, ai -52, il campione del mondo è caduto in un tratto in discesa, un errore che ha compromesso la prova di Connor Swift, l’altro corridore capace di tenere testa ai due grandi favoriti di giornata. La giornata trionfale della Uae Team Emirates – Xrg veniva completata da Tim Wellens, che nel finale riusciva ad avvantaggiarsi dal gruppo degli inseguitori conquistando il suo secondo podio a distanza di otto anni dal primo. Con il terzo successo Pogacar eguaglia Fabian Cancellara come plurivincitore della Strade Bianche e si guadagna l’intitolazione di un cippo su uno dei tratti di sterrato della prova.

“La Strade Bianche è una delle mie corse preferite – ha detto Pogacar a fine gara – sarebbe stato un peccato non riuscire a concluderla dopo tutto il grande lavoro della squadra. C’è stato un momento di panico nella mia testa, ma una volta rialzatomi ero ancor più motivato. Quando sono rientrato, ho chiesto scusa a Tom Pidcock: la caduta è stata colpa mia. Credo di essere stato fortunato. Non so quanto Tom mi abbia aspettato, ma quando ero vicino ha rallentato, mancava ancora molta strada al traguardo, forse ha pensato che fosse meglio stare insieme. Ci rispettiamo a vicenda, oggi è stata davvero una corsa di alto livello, anche in una situazione così frenetica. Lui è un campione olimpico di Mtb e un campione del mondo di ciclocross, discipline che non fanno per me… Stavo pensando di attaccare la prima volta sul Colle Pinzuto, ma sono caduto. Gli altri settori erano più adatti a Tom. La Strade Bianche è una delle mie corse preferite, sarebbe stato un peccato non riuscire a concluderla dopo tutto il grande lavoro della squadra”.

“Questo è il miglior risultato che potevo ottenere – dice il secondo classificato Pidcock – Ho corso davvero bene, una delle mie migliori prestazioni di sempre, credo. Sono felice. Quando Pogacar è caduto, sembrava malconcio. Pensavo che stesse affrontando la curva un po’ troppo velocemente, quindi avevo lasciato un piccolo gap. Quando è rientrato ha cambiato atteggiamento, correndo in modo molto intelligente. Da qui andrò direttamente alla Tirreno Adriatico. Cercherò di recuperare perchè è stata una giornata durissima. Ho una sensazione dolceamara da superare… Cercherò di ritrovare la motivazione e farò una buona settimana di corse”.

Tim Wellens conclude: “Essere sul podio della Strade Bianche per due volte è una grande soddisfazione, a dire il vero. È una corsa che mi piace davvero tanto. Ringrazio la squadra per l’opportunità. Sono stato l’ultimo a restare con Tadej. È partito abbastanza presto. Non credo fosse il piano attaccare su Monte Sante Marie. Dietro c’era una lotta per le posizioni. Avevo buone gambe per finire terzo. Vincere per Tadej non è mai una cosa sicura, specialmente con una caduta come quella. Ma ha le gambe per fare quello che ha fatto oggi. Essere terzo con la vittoria di Tadej mi rende davvero felice”.