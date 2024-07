Tris di nuovi arrivi in maglia Pianese: l’ultimo è il portiere Filippis

Getting your Trinity Audio player ready...

PIANCASTAGNAIO – Tris di acquisti per entrare nel vivo della stagione per la Pianese in settimana.

Ha firmato in settimana per la formazione bianconera neopromossa in serie C Daniel Frey, terzino destro classe 2002 e figlio d’arte (figlio dell’ex portiere della Fiorentina Sebastien). L’anno scorso era alla Pro Vercelli dopo aver militato nelle giovanili del Chievoverona, nella Cremonese, nella Carrarese e nel Gubbio.

Preso anche il centrocampista, classe 2004, Matteo Colombo, alla prima esperienza fra i professionisti dopo le giovanili dell’Atalanta, compresa qualche convocazione, senza mai giocare, in prima squadra.

Ultimo arrivo alla corte di Prosperi il portiere classe 2004 Emiliano Filippis, giovane ma con tanta esperienza alle spalle. Cresciuto nell’Empoli ha giocato in serie D con Tau Calcio e Follonica Gavorrano ed ora è pronto a esordire fra i professionisti: “La chiamata della Pianese rappresenta per me una grossa opportunità, devo essere bravo a sfruttarla e farmi trovare pronto quando sarò chiamato in causa. Ho visto il calendario, ci aspetta un inizio molto tosto, perché nelle prime 3-4 giornate affronteremo avversarie molto forti. La nostra squadra è giovane, ma non faremo mai mancare il massimo dell’impegno. Vedremo poi cosa ci riserverà la stagione”.