Volto nuovo per la difesa della Pianese: preso Francesco Chesti

Getting your Trinity Audio player ready...

PIANCASTAGNAIO – C’è un volto nuovo in casa Pianese.

È quello del difensore centrale Francesco Chesti che indosserà nel prossimo campionato la maglia della Pianese in serie C. Il calciatore, classe 2004, nato a Tivoli, vivrà quindi la sua prima esperienza “tra i grandi” dopo avere fino a ora messo insieme un curriculum certamente importante a livello di formazioni giovanili.

Scuola Roma, lo scorso anno ha militato nella Primavera giallorossa. Negli anni ha collezionato alcuni trofei: campione Under 17, poi con la Primavera della Roma ha vinto anche Coppa Italia e Supercoppa di categoria. Francesco Chesti è stato pure nel giro della Nazionale Under 19.

Ora per lui ci sarà il “grande salto” con l’avventura tra i professionisti. Il difensore centrale è già a Piancastagnaio dove sta effettuando gli allenamenti con i suoi nuovi compagni di squadra della Pianese. Il calciatore è desideroso di mostrare le sue qualità; Chesti si è messo a disposizione dello staff tecnico bianconero guidato dal mister Fabio Prosperi.

“Sto respirando un grande entusiasmo – sono le prime parole di Francesco Chesti da calciatore della formazione amiatina. – Non vedevo l’ora di cominciare. Ho trovato uno staff tecnico pronto e qualificato, ci stiamo già allenando bene in vista dell’inizio della stagione. In questa rosa ci sono tanti ragazzi giovani che hanno voglia di fare bene e di mettersi in mostra. Per quanto mi riguarda sarà una stagione importante, per me è la prima esperienza tra i professionisti e ho tanta carica e voglia di fare. Spero di riuscire a mostrare le mie qualità e soprattutto spero che la Pianese riesca a conquistare la salvezza e la permanenza in serie C”.

Intanto la società ha fissato anche le prime amichevoli stagionali: giovedì 25 luglio alle 18,45 a Chianciano Terme i bianconeri affronteranno la Primavera dell’Empoli, domenica 28 luglio invece le zebrette incroceranno i tacchetti con un’altra neopromossa in serie C, il Trapani, al campo di Lubriano.