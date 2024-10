Getting your Trinity Audio player ready...

Ancora allerta meteo in Toscana: rischio idrogeologico e idraulico.

Ancora allerta meteo in Toscana.

Dopo l’alluvione che ha colpito nei giorni scorsi alcune aree della Toscana, è codice giallo anche per le stesse aree martedì 22 ottobre. Da Campiglia Marittima a Suvereto, da Castelfiorentino a Montecatini Val di Cecina.

Codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore valido dalle 7 alla mezzanotte di domani, martedì 22 ottobre, per le zone centro-occidentali della regione. Lo ha emesso la sala operativa della protezione civile regionale della Toscana.

Pressione in aumento e arrivo di aria moderatamente più fresca in quota. Previste per martedì 22 ottobre deboli piogge sparse in particolare sulle zone centro-occidentali, con qualche probabilità di temporali isolati.

Jessica Pasquini, sindaca di Suvereto, scrive via social lunedì 21 ottobre: “Sono ancora giorni difficili. Nuove chiamate e interventi ieri sera e stanotte dopo che nei giorni scorsi erano state disposte le operazioni più urgenti. Stamani ci siamo riuniti con la protezione civile nel centro operativo per monitorare costantemente la situazione, raccogliere tutte le segnalazioni e far fronte alle necessità.

Abbiamo richiesto il supporto della protezione civile provinciale essendo impegnati a livello comunale ormai da oltre 72 ore.

Purtroppo la situazione è peggiore di quella che appariva la mattina successiva all’alluvione. I danni più consistenti sul lato pubblico riguardano cimitero e frane/smottamenti sulla viabilità, ma ci sono anche tante segnalazioni da privati: sulle emergenze sono già in atto interventi. Critica anche la situazione sulla viabilità vicinale, dove il consorzio, che ringrazio, ha agito prontamente per rendere le strade percorribili supportando anche i l comune, ma sono ci sono interventi notevoli da fare.