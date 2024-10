Getting your Trinity Audio player ready...

Maltempo in Toscana: strade come fiumi. Unità di crisi

Maltempo in Toscana, è stata ancora una notte di paura in Toscana.

Venturina e Suvereto, provincia di Livorno, sott’acqua. Nubifragi a Siena e Pisa. Ancora Montecatini Val di Cecina con allagamenti. Esondazioni. Viabilità interrotte. Scuole chiuse.

Salvata una persona dispersa. Rsa evacuata a Venturina.

Alberta Ticciati, sindaca di Campiglia Marittima: “Ci rialzeremo”

Jessica Pasquini, sindaca di Suvereto: “Ore difficili”.

Allagamenti diffusi e strade chiuse in varie zone del Pisano. La pioggia precipitata abbondantemente e con fortissima intensità ha provocato allagamenti diffusi in diverse zone della città e in particolare sul litorale di Marina di Pisa.

Il punto di Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, venerdì 18 ottobre: “Sono in unità di crisi con i Comuni e territori colpiti dalla fortissima perturbazione.

Sono proseguiti tutta la notte gli interventi del sistema di Protezione Civile della Toscana per assistenza e soccorso ai cittadini e ripristino della viabilità. A Campiglia Marittima, dove è piovuto in un’ora più di quello che piove in un mese, si è verificata una rottura del Cornia lato campagna che ha superato il livello massimo storico di oltre 8 metri. È stata ritrovata e soccorsa nella notte una persona che risultava dispersa. Nelle prossime ore saranno ancora possibili rovesci sparsi e isolati temporali, più frequenti sul centro-nord della regione.

La situazione dei fiumi: Transito della piena del Cecina a Cecina. Servizio di piena attivo anche sull’Ombrone grossetano che ha raggiunto il secondo livello a Buonconvento. Transito della piena dell’Arbia a Monteroni. Piena in transito dell’Elsa a Ponte a Elsa e dell’Era a Capannoli.

Il Bisenzio e l’Ombrone pistoiese sono in diminuzione al primo livello. L’Arno è sotto i livelli di riferimento”.

Il punto dei vigili del fuoco venerdì 18 ottobre: “Le squadre dei Vigili del fuoco sono al lavoro dalla serata di ieri nelle province di Siena e Livorno per le intense precipitazioni. Nel senese sono stati svolti 60 soccorsi connessi al maltempo, la maggior parte dei quali tra Siena e Sovicille. A Campiglia Marittima, provincia di Livorno, sono state soccorse stanotte dalle squadre del Corpo nazionale 30 persone minacciate dall’innalzamento dell’acqua generato dalla rottura dell’argine del fiume Cornia. A Suvereto, Livorno,evacuati gli ospiti di una casa di cura. Nel livornese da ieri sono stati portati a termine 100 soccorsi dalle squadre del Corpo nazionale per allagamenti, salvataggi di persone bloccate in auto o ai piani bassi di edifici.

Aggiornamento sindaca Jessica Pasquini, Suvereto, venerdì 18 ottobre: “Al momento sappiamo che da Suvereto verso Venturina via Cafaggio si passa e da Suvereto a San Lorenzo si va, ma se non sono spostamenti indispensabili non muovetevi per ora. Da campetroso le macchine arrivano. Viabilità per Piombino libera. Sia Cornia che Milia che i fossi minori sono ancora molto carichi, ci sono strade da pulire e controllare”.

Francesco Auriemma, sindaco Montecatini Val di Cecina, venerdì 18 ottobre: "Tutta la viabilità compresa nei nostri confini amministrativi non è garantita.