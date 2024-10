Maltempo, allagamenti e strade off limits a Siena. La sindaca chiude le scuole

SIENA – È Siena la città più colpita dal maltempo nella perturbazione che ha sferzato l’intera regione.

Allagamenti e problemi sono stati registrati in città, dove le strade si sono trasformati in fiumi e dove il Comune è stato costretto a chiudere diverre strade. Gravi problemi anche alla stazione ferroviaria dove i binari si sono allagati con notevoli difficoltà anche per la circolazione su ferro.

Queste le strade chiuse per il maltempo:via dei Cappuccini, Strada di Collinella, Strada delle Grondaie, via La Malfa, via Aldo Moro, Strada di Montalbuccio. Risultano allagate e con criticità, ma non sono chiuse, Strada di Marciano, sottopasso piazzale Rosselli, Strada di Sant’Apollinare, via Cassia Nord, Strada Statale 73 Ponente e via Fiorentina.

Le squadre dell’ufficio tecnico e manutenzione del Comune di Siena e la polizia municipale, con quattro pattuglie, sono al lavoro sulle strade e vie cittadine proprio per limitare i disagi e fare una prima valutazione dei danni provocati dal maltempo.

La polizia municipale di Siena e la protezione civile hanno invitato la popolazione a spostarsi solo in caso di necessità, anche per non intralciare gli interventi di soccorso nelle zone colpite.

A causa delle forti piogge di la sindaca Nicoletta Fabio ha anche disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata del 18 ottobre.

La Protezione Civile è attiva per segnalazioni ai numeri 0577.292535 e 0577.292536.