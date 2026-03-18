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Il Grecale sferza la Toscana: raffiche fino a 100 km/h e neve in quota, scatta l’allerta per otto province

Aria fredda e bufere da nord-est: le pianure saranno spazzate da venti fino a 70 chilometri orari, mentre sui rilievi si attendono nevicate

Cronaca
REDAZIONE
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FIRENZE – Un deciso cambio di scenario atmosferico è imminente sulla Toscana. L’ingresso di un fronte di aria fredda ha spinto la Sala Operativa della Protezione Civile regionale a innalzare il livello di attenzione, diramando un avviso di criticità con codice giallo per la giornata di oggi (18 marzo), incentrato nello specifico sul rischio legato alle forti raffiche di vento.

Dopo l’accenno di ieri la fase più acuta della ventilazione da nord-est è però attesa per oggi quando i venti spazzeranno le pianure a velocità comprese tra i 50 e i 70 chilometri all’ora, guadagneranno ulteriore vigore sulle aree collinari (60-80 km/h) e scateneranno la loro massima potenza sui rilievi montuosi, dove le raffiche potranno sfiorare i 100 chilometri all’ora. Il quadro meteorologico sarà completato da alcune instabilità sul comparto appenninico, caratterizzate da leggere piogge e da deboli nevicate previste al di sopra degli 800 metri di altitudine.

Il fronte freddo colpirà in modo particolare la fascia centrale della regione, spingendosi dalla costa fino ai territori più interni. Sono ben otto le province inserite nel bollettino di criticità: Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena.

Per tutte queste aree territoriali, la misura preventiva stabilita dalla protezione civile è entrata in vigore a partire dalle 9 di oggi (18 marzo) e manterrà la sua validità per l’intera giornata, fino allo scoccare della mezzanotte.

© Riproduzione riservata

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