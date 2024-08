Blackout Argentario, due giorni senza corrente. Legali del Comune

Getting your Trinity Audio player ready...

ARGENTARIO – Blackout Argentario, due giorni senza corrente. Comune mette a disposizione legali

Blackout Argentario, Porto Ercole e Porto Santo Stefano due giorni senza corrente elettrica. Tutti al buio.

Anche a Ferragosto.

Fuga di turisti.

Ristoranti, alberghi, bar costretti a fermarsi. Senza aria condizionata, ventilatori, frigoriferi.

Non si ferma il Palio Marinaro.

E-Distribuzione con una nota fa sapere “Per far fronte all’emergenza, è stata costituita una task force che ha lavorato senza sosta, installando cinque potenti generatori (Power Station, ovvero grandi gruppi elettrogeni di elevata potenza) e utilizzando cavi di bypass per aggirare i tratti di rete danneggiati. La causa dei guasti è da attribuire alla concomitanza di una eccezionale ondata di calore e del sovraccarico della rete elettrica, soprattutto negli ultimi due giorni. Per quanto riguarda gli indennizzi per interruzioni prolungate del servizio, l’ARERA prevede l’erogazione automatica di compensazioni in bolletta”

Venerdì 16 agosto la giunta guidata da Arturo Cerulli, sindaco Comune Monte Argentario, delibera supporto legale per cittadini e imprese “a seguito dei guasti degli ultimi giorni con affidamento di uno o più incarichi”. “Stiamo andando verso un uso massiccio dell’elettricità, e noi non siamo attrezzati. Da questo inverno stiamo lavorando per aumentare la capacità della rete ma qui si tratta di un problema di distribuzione. Oltre 48 ore al buio significano danni di immagine ma soprattutto danni economici per tutte quelle attività che non sono riuscite a lavorare: alberghi, ormeggiatori, bar, ristoranti e tutti i negozi che sono stati costretti a gettare cibi ormai avariati. D’altra parte, “i consumi aumentano, ma la rete rimane la stessa. Bisognerebbe avere il coraggio di dire che la gente non dovrebbe più venire a Porto Ercole e Porto Santo Stefano. Magari facendo pagare il ticket, come a Venezia”.

Il Pd di Monte Argentario punta il dito verso sindaco e giunta: “Tutto questo è inaccettabile. È inaccettabile vedere ancora mancare l’energia elettrica in gran parte del paese, addirittura da due giorni a Porto Ercole. È inaccettabile, al contempo, veder arrivare gruppi elettrogeni da parte di Enel che son serviti per far svolgere regolarmente il Palio, garantendo i servizi accessori, quando nel frattempo le persone in casa stanno andando avanti al buio, senza poter accendere neanche un ventilatore, in queste giornate di caldo che ormai ci stanno colpendo da tempo. È inaccettabile, per le diverse attività commerciali, chiudere il giorno di Ferragosto, comportando una mancanza di guadagno non indifferente, oltre che lo spreco dei prodotti freschi e surgelati andati a male”.

Orbetello venerdì 16 agosto col sindaco Casamenti va in soccorso di Monte Argentario: "Nei prossimi minuti autorizzeremo Enel a fare alcuni interventi in vari punti di Orbetello e Neghelli (parcheggio inizio diga, strada orti,) per poter aiutare i cittadini di Monte Argentario e gli amici dell'amministrazione comunale di Monte Argentario".