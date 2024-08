ORBETELLO – Laguna di Orbetello, via libera al Parco ambientale

Laguna di Orbetello, approvato in commissione ambiente Camera dei Deputati il testo di legge che prevede l’istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello. Laguna al centro di una vera e propria strage di pesci. L’approvazione dopo il sopralluogo nei giorni scorsi della stessa commissione ambiente.

Marco Simiani, Pd: “Evento storico per il nostro territorio. Tuttavia, l’emendamento presentato per l’aumento delle risorse a 3 milioni di euro non è stato approvato. Per ora, rimarrà un finanziamento strutturale di solo un milione di euro”.

Francesco Battistoni, Forza Italia, vicepresidente commissione ambiente: “Per la Laguna di Orbetello e per i suoi territori abbiamo raggiunto un grande risultato in commissione ambiente alla Camera approvando, all’unanimità, un testo legislativo che finalmente doterà la laguna orbetellana di un Consorzio di gestione per lo sviluppo sostenibile dell’area creando una nuova governance formata dal ministero dell’Ambiente, la Regione Toscana, la Provincia di Grosseto e i Comuni di Orbetello e Monte Argentario. Come vicepresidente della commissione sono molto orgoglioso del risultato ottenuto e di aver contribuito anche con il mio disegno di legge al raggiungimento della proposta legislativa che istituisce il parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello che ha al suo interno anche questa nuova forma di gestione che mancava e di cui il territorio aveva bisogno”.

“Grazie alla nuova governance come commissione riconosciamo la centralità dell’area sia da un punto di vista ambientale che naturalistico rendendo strutturali i finanziamenti riservati alla Laguna grazie al Mase che ogni anno, a partire dal 2024 erogherà 1 milione di euro che si andranno ad aggiungere ai fondi regionali. Un atto, questo ultimo in grande rilevanza anche in considerazione della stato di emergenza dichiarato per la laguna di Orbetello, dal sindaco Andrea Casamenti e da tutta la giunta. Grazie all’intesa raggiunta in commissione – conclude Battistoni – promuoviamo un cambio di passo e di strategia rispetto al passato garantendo alla Laguna, da un lato solidità economica e, dall’altro, una figura amministrativa consortile formata da più enti che saprà dare risposte efficienti e tempestive al variegato ecosistema orbetellano”.