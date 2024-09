Getting your Trinity Audio player ready...

Cardinale Lojudice presidente Cet

, eletto dai vescovi toscani.

Il cardinale Lojudice presidente Cet. L’arcivescovo di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza è stato eletto dai vescovi toscani all’eremo di Lecceto, Firenze.

Il nuovo presidente è stato eletto presidente della Conferenza episcopale toscana lunedì 2 settembre.

Augusto Paolo Lojudice succede al cardinale Giuseppe Betori.

Antonio Mazzeo, presidente Consiglio regionale della Toscana: “Esprimo, a mio nome personale e a nome di tutto Consiglio regionale, le più sentite congratulazione al cardinale Augusto Paolo Lojudice per la sua elezione alla presidenza della Conferenza episcopale toscana. Il nuovo e prestigioso incarico conferito a Lojudice è il risultato del suo importante lavoro, sempre svolto nel segno di profonde e attente relazioni istituzionali e sociali sul territorio ed è un riconoscimento alla sensibilità nella suo operato quotidiano e nell’essere sempre vicino ai più fragili”.

Mazzeo ha ricordato di aver incontrato il cardinale due anni fa, poco dopo il suo insediamento ad arcivescovo metropolita di Siena – Colle Val d’Elsa- Montalcino. “In quell’occasione, ancora di grande difficoltà per i postumi della pandemia, oltre a ringraziarlo per il suo lavoro pregresso, a lui chiesi di continuare nel suo impegno di relazioni istituzionali e sociali, perché anche le istituzioni ne avrebbero potuto trarne beneficio. Ed i rapporti, infatti, si sono mantenuti costanti e vivi a beneficio di tutta la comunità”.

Vincenzo Lucchetti, presidente della Fondazione Solidarietà Caritas Firenze: “Esprimiamo le nostre più sentite congratulazioni a Sua Eminenza il Cardinale Augusto Paolo Lojudice per l’elezione a presidente della Conferenza Episcopale Toscana: un uomo di fede sempre vicino e sensibile al tema delle migrazioni e ai migranti. La Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze, attiva da anni nel supporto ai più vulnerabili, guarda con speranza alla guida del Cardinale Loiudice, confidando nella sua saggezza per affrontare le sfide che attendono la Toscana. Un ringraziamento va anche a monsignor Betori, presidente uscente della Cet, per il prezioso lavoro svolto: lo abbiamo sempre sentito vicino a noi e a ciò che facciamo ogni giorno”.

Il cardinale Augusto Paolo Lojudice è nato a Roma il 1 luglio 1964. Nella Basilica di S. Giovanni in Laterano è stato ordinato sacerdote il 6 maggio 1989, incardinandosi nella Diocesi di Roma. È stato anche parroco della parrocchia Santa Maria Madre del Redentore e della parrocchia San Luca Evangelista. Ha ricevuto l’ordinazione episcopale il 23 maggio 2015 ed è stato Vescovo incaricato per il Settore Sud della Diocesi di Roma. Il 6 maggio 2019 il Santo Padre Francesco lo ha nominato Arcivescovo Metropolita dell’Arcidiocesi Metropolitana di Siena–Colle di Val d’Elsa–Montalcino. È stato creato e pubblicato Cardinale da Papa Francesco nel concistoro del 28 novembre 2020. Il 21 luglio 2022, il Pontefice lo ha nominato vescovo della diocesi di Montepulciano–Chiusi–Pienza.