C’è nuova allerta meteo: continua maltempo in Toscana

C’è nuova allerta meteo in Toscana. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso una allerta meteo gialla per temporali forti e rischio idrogeologico per la giornata di mercoledì 23 ottobre. L’allerta interessa la parte centro meridionale della Toscana e l’Arcipelago.

Toscana in cui martedì 22 ottobre è in vigore allerta meteo con codice giallo.

Toscana colpita da forte maltempo nei giorni scorsi, con Comuni sott’acqua.

La Sala operativa fa inoltre sapere che per la giornata di domani, mercoledì 23 ottobre, qualora dovessero essere confermati i dati dei modelli meteo che attualmente prevedono un marcato peggioramento dal pomeriggio-sera sarà probabilmente emanato un codice di colore superiore al giallo almeno per le zone centro meridionali della regione. Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, via social: “Emessa allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti per tutta la giornata di domani mercoledì 23 ottobre su Toscana centro-meridionale e Arcipelago.

Oggi precipitazioni sparse, più frequenti al centro sud dove potranno assumere anche carattere di rovescio o breve temporale. Domani precipitazioni più diffuse, anche a carattere di rovescio o forte temporale, in particolare nella seconda parte della giornata sulle zone meridionali e parte di quelle centrali dove risulteranno più abbondanti. Cumulati massimi previsti massimi fino a 80-100 mm”

Cfr Centro funzionale regionale Regione Toscana per mercoledì 23 ottobre: “Precipitazioni più diffuse, anche a carattere di rovescio o forte temporale, in particolare nella seconda parte della giornata sulle zone meridionali e parte di quelle centrali dove risulteranno più abbondanti. Cumulati previsti per domani, mercoledì: medi fino a 40-50 mm sul basso grossetano, tra i 20 e 40 mm sul resto della regione; massimi fino a 80-100 mm sul grossetano e Arcipelago, 50-70 mm possibili sul resto del centro sud e fino a 40-60 mm sul nord (cumulati orari fino a 40-50 mm). Domani, mercoledì, possibilità di forti temporali su tutta la regione, ma più probabili sul centro sud della regione e Arcipelago, soprattutto nella seconda parte della giornata”.